Partido Republicano presentará acusación constitucional contra Izkia Siches esta tarde

Esta tarde, el Partido Republicano presentará una acusación constitucional contra la ministra del Interior Izkia Siches, a quien acusan de “inacción” por los hechos de violencia en el país, específicamente en la macrozona sur.

“La ministra Siches no es apta para el cargo. (…) Este miércoles ingresaremos la acusación constitucional en su contra, pues ella ha puesto en grave riesgo la seguridad y honor de la nación. Esperamos un amplio apoyo, señaló el diputado Johannes Kaiser en conversación con T13.

Esta acción había sido anunciada hace casi un mes, no obstante, quedó pausada luego de que Chile Vamos decidiera no apoyar esta medida. “Encontramos que la ministra Siches lo ha hecho mal, no está preparada para el cargo, no ha combatido la delincuencia con fuerza, pero a esos problemas la acusación constitucional no contribuye en nada“, señaló en dicha oportunidad el diputado UDI y jefe de bancada del partido, Jorge Alessandri.

Sin embargo, algunos parlamentarios del conglomerado no descartan apoyar esta acusación constitucional, tal como lo expresó Kaiser. “Hemos escuchado voces de Chile Vamos que han señalado que van a analizar la acusación en su mérito. Si lo hacen, tengo la convicción de que muchos parlamentarios de ese sector se van a plegar y respaldar el libelo”, indicó.

