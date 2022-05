Chile Vamos da portazo a Republicanos y descarta sumarse a acusación constitucional contra ministra Izkia Siches

Durante esta jornada, Chile Vamos, bloque político opositor al Gobierno integrado por Renovación Nacional, Evópoli y la UDI, descartó sumarse a la acusación constitucional contra la ministra del Interior Izkia Siches impulsada por el Partido Republicano.

“Encontramos que la ministra Siches lo ha hecho mal, no está preparada para el cargo, no ha combatido la delincuencia con fuerza, pero a esos problemas la acusación constitucional no contribuye en nada“, señaló el diputado UDI y jefe de bancada del partido, Jorge Alessandri.

Asimismo, el parlamentario de la UDI manifestó que “las acusaciones constitucionales son un mecanismo de última ratio, que exige el ejercicio de los otros mecanismos constitucionales como antesala necesaria para su viabilidad”.

“Existen herramientas como la citación a comisiones, comisiones especiales investigadoras, interpelaciones y acusaciones constitucionales. No descartamos la utilización de ninguna de ellas. La hemos impulsado y la seguiremos impulsando. Chile espera de su clase política preocupación de sus urgencias sociales. Por esto, hacemos un llamado al Presidente Boric a enmendar el rumbo”, agregó.

“Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior”, afirmó Jorge Alessandri.

Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, sostuvo que “esta es una pésima acción política por parte de un partido de derecha. Es una torpeza política. Tenemos que ser serios”.