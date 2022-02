La semana pasada, una de las polémicas del mundo Twitter fue la salida de compras de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, quien fue captada en el mall Casa Costanera, ubicado en la comuna de Vitacura.

Uno de sus críticos fue el actual diputado y futuro senador Luciano Cruz-Coke, con frases como “predica y no lo practica”, “disfrutando de las bondades del capitalismo” y “doble estándar”.

Las palabras del parlamentario siguen haciendo eco en la red social. El emblemático actor y actual concejal por Quinta Normal, Adriano Castillo, salió a respaldar a Izkia Siches tras los dichos de Luciano Cruz-Coke.

“Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra @izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema. Lamento que mi colega @lcruzcoke se haga eco de críticas tan absurdas“, escribió Castillo en su cuenta de Twitter, apuntando a Cruz-Coke.

Las palabras del recordado “Compadre Moncho” de Los Venegas se convirtieron en virales, sobre todo porque no es la primera vez que realiza este tipo de gestos políticos por escrito.

La propia Izkia Siches ya había respondido los dichos de sus críticos. “Próximamente seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el mall, en el super o en la calle para que se vayan acostumbrando”, afirmó la futura jefa de gabinete.