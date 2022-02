“Déjenme ir al mall”: Izkia Siches se defendió con todo y mostró la ropa que se compró en Casa Costanera

Fue la polémica del día. Una usuaria de Twitter trató de funar a Izkia Siches al verla comprando en Casa Costanera.

La mujer denunció que la nueva ministra del Interior “predica y no lo practica. Izkia Siches comprando en Casacostanera de Vitacura, disfrutando de las bondades del capitalismo”.

La situación causó todo tipo de comentarios, en apoyo y en contra de la publicación y de que la médico fuese a un centro comercial como éste.

De hecho, hasta el senador electo Luciano Cruz-Coke opinó, hablando del doble estándar que significaba asistir a este tipo de shopping que era “más caro”.

Izkia Siches modeló cada prenda

Por eso, durante la tarde, Izkia decidió usar su Instagram para defenderse. Y lo hizo con todo, hasta modelando las prendas que adquirió.

“En las próximas semanas tengo 2 matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda. Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mi y para Baby Khala”, explicó.

Y agregó que “por la pandemia no he ido mucho al mall, para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda mas cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad, como necesitaba un vestido de fiesta, pensé en ir a un mall del sector oriente. Me levante tempranito, y me fui a #CasaCostanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica“.

La expresidenta del Colegio Médico señaló que “me pareció una buena idea, ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío. Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro x internet no he tenido buenas experiencias”.

Entonces, expresó que “próximamente seré ministra del interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el mall, en el super o en la calle para que se vayan acostumbrando”.

Finalmente, comentó que “dicho eso… ahora lo que todos/as me han preguntado: ¿qué me compré? Unos vestidos para mí, unos para Khala (a ella si le puedo comprar x internet), una chaqueta de mezclilla lolein, unas poleras para volver a usar jeans y calzones de NO Mamá”.

Izkia Siches terminó su registro subiendo fotografías de todos los outfits, además de adjuntar el hashtag “déjenme ir al mall”, cerrando así la controversia.