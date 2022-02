El perfil de Luz Vidal, la futura subsecretaria de la Mujer: fue dirigenta de las trabajadoras de casa particular

Durante esta jornada se dieron a conocer a las y los subsecretarios que trabajarán en el gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, a partir del próximo 11 de marzo. Quien asumirá como subsecretaria de la Mujer es Luz Vidal Huiriqueo, expresidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular (Sincatrap).

Vidal ostenta más de 15 años de experiencia con distintas familias de la Región Metropolitana. Además, es cofundadora de Folil Araucanía, cooperativa de mujeres mapuche, fue funcionaria de la Fundación de las Familias, perteneciente a la red de fundaciones de la Presidencia.

Si bien es independiente, es decir, no tiene una militancia activa, en 2020 inició su campaña para la Convención Constitucional, por el cupo de Revolución Democrática (RD). En entrevista con ADN Hoy, había señalado que los integrantes de la colectividad “fueron quienes me ofrecieron las mejores condiciones para poder optar al cupo de independiente”.

“Surgieron otros ofrecimientos, pero tienen que entender, sobre todo los que están a la cabeza de los partidos y la ciudadanía, que ser independiente no significa que no tengas una postura política, la tenemos, claro que sí (…) Yo tomé el puesto que me ofrecía RD, porque en mi calidad de ciudadana no enrolada, no enlistada en un partido político, fue la mejor posición que me ofrecieron“, explicó durante su campaña.

El hito del seguro de cesantía

El 26 de agosto de 2020, el Gobierno ingresó el proyecto de ley que incorpora a las trabajadoras de casa particular al seguro de cesantía. Tras su aprobación y promulgación, el proceso comenzó el 1 de octubre de ese año: más de 185 mil mujeres se vieron beneficiadas.

“Ha sido una gran lucha que hemos dado por muchos años, ampliamente esperada y hoy tenemos la posibilidad de que el Gobierno se abrió después de cinco meses de estar haciéndole ver la necesidad que tienen las trabajadoras de ser incorporadas al seguro de cesantía“, expresó Luz Vidal cuando se tramitó la iniciativa.

Luz Vidal dejó la presidencia de Sincatrap y ahora alista su llegada como subsecretaria de la Mujer. “Cuántas aberraciones se evitarían si nuestro espacio laboral pudiese ser fiscalizado, y no dependiendo de la voluntad del empleador. ¿Por qué nosotros debemos tener una condición diferente al del resto de los trabajadores?”, expresó en noviembre de 2020.