Presidenta de sindicato de trabajadoras de casas particulares será candidata independiente a constituyente con cupo de RD: “No me van a condicionar”

La presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, Luz Vidal Huiriqueo, se refirió la mañana de este martes a su candidatura a constituyente como independiente con un cupo en Revolución Democrática, para la redacción de la nueva Carta Fundamental de Chile.

“Me pareció lo más cómodo para mi posición independiente, acercarme con Revolución Democrática, fueron quienes me ofrecieron las mejores condiciones para poder optar al cupo de independiente”, comenzó explicando en ADN Hoy.

“Surgieron otros ofrecimientos, pero tienen que entender, sobre todo los que están a la cabeza de los partidos y la ciudadanía, que ser independiente no significa que no tengas una postura política, la tenemos, claro que sí. Todos los ciudadanos cuando votamos tenemos una postura política, y por eso elegimos”, destacó.

“Yo tomé el puesto que me ofrecía RD, porque en mi calidad de ciudadana no enrolada, no enlistada en un partido político, fue la mejor posición que me ofrecieron”, afirmó.

Sobre estas condiciones ofrecidas, detalló: “Seguir como independiente, poder manifestar desde mi postura… A mí no me van a condicionar, y puede ser por mi sangre araucana, mapuche, pero a mí no me van a condicionar, ni me van a dar una lista de las cosas que hay que ir a decir o dejar establecidas en la Constitución“.

“Yo como ciudadana voy a plantear lo que se necesita, hemos vivido o padecido los ciudadanos”, indicó.

“Si yo voy por la lista, es porque ellos entienden que los ciudadanos van a ir a defender sus derechos. Es ceder el puesto, es no condicionar“, advirtió.

Nueva Constitución

Sobre las cosas que deberían estar la nueva Carta Magna, señaló: “Para nuestro sector, imagina lo importante que podría ser erradicar de la Constitución, el derecho que está vetado, que nuestro espacio laboral sea fiscalizado”.

“Cuántas aberraciones se evitarían si nuestro espacio laboral pudiese ser fiscalizado, y no dependiendo de la voluntad del empleador. ¿Por qué nosotros debemos tener una condición diferente al del resto de los trabajadores?”, concluyó.