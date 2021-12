Experto analizó el primer día de franja electoral: “Encuentro más atractivo lo que hizo Gabriel Boric”

El periodista y académico de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada, conversó en ADN Hoy sobre la primera jornada de franja electoral, emitida el domingo 5 de diciembre: a su juicio, “fueron muy distintas las dos, bastante sorprendentes para mi gusto: la cumbia para José Antonio y la apuesta por el discurso del 21 de noviembre se tomó toda la franja, fue más tradicional. Se salió del escritorio en el que estaba.

Por el lado de Boric, apostaron más por lo que han estado haciendo en las redes: productos más cortos, más compartibles, incluso mostrando lo que han estado haciendo en las redes“, dijo de entrada el experto.

El objetivo, según Arriagada, fue distinto en ambos casos: “Gabriel apostó por usar la franja para su gente con la cual está conversando en redes sociales y está usando los personajes para ampliarse hacia el centro; José Antonio está usando la franja para sectores nuevos más que su bolsón de votos tradicional. Si uno mira desde el punto de vista de creación de sinergia y conversación, encuentro más atractivo lo que hizo Gabriel”, analizó.

Sobre este último punto, el académico de la Universidad Católica agregó: “salvo el video de Izkia, que claramente refuerza buscar el votante nuevo, ellos apostaron por reforzar la emotividad del grupo de gente que ya los quiere. Quizás José Antonio ha sido más agresivo, pero creo que sí optaron por un discurso que fue el que dio al ganar la elección. Después tuvo una serie de desaciertos en donde se demoró más, pero ese discurso sí fue hacia el centro”.

Con todo, el público al que apuntan ambos candidatos es hacia “un tercer Chile, que no vota”.

“Si uno mira que ninguno obtuvo el 25%, que ya es dramático, eso se traduce que las propuestas originales de Kast y Boric no tuvieron ni siquiera el voto de uno de cada 10 chilenos del padrón electoral. Con sus cartas, no consiguieron 1 de 10. Si de verdad tienen hambre y quieren llegar al poder, están obligados cambiar sus posiciones originales y están buscando ese otro Chile, que es una mezcla del que votó por uno distinto y los que no fueron a votar”, añadió Arriagada.

El desafío está en “mostrar sus diferencias”, precisó el también periodista: “no vi una franja que mostrara el miedo al otro. Ese es el camino menos acertado que han jugado los dos: eso de mostrar a Kast como recuperación del pinochetismo se va a desfondar cuando lo oigan hablar en el debate. No lo vi, pero si vi las propuestas más audaces de Gabriel que si se diferencian, por ejemplo, en lo de las AFP”.

Sobre las casi 900 mil personas que votaron por Parisi, el académico planteó el desafío: “la gracia que tiene Parisi es que construyó una comunidad de gente a la que solo se puede llegar de la mano de esa gente. Creo que es necesario que los candidatos vayan a esa comunidad porque en las redes de Kast o Boric hay gente que es partidario de ellos o críticos, pero no está la gente de Parisi. Si quieren hablar con ellos, tienen que exponerse”, concluyó.