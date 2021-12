Kast criticó al Servel por “refichajes ilegítimos” y mesas descuadradas: “No me sorprende que no vaya más allá”

El pasado domingo, el candidato José Antonio Kast participó del programa de Franco Parisi “Bad Boys”, donde conversaron de diversos temas de cara a la segunda vuelta presidencial.

En este espacio, el abanderado del Frente Social Cristiano se refirió al tema de las mesas descuadradas tras las elecciones del pasado 21 de noviembre, señalando que el sistema electoral del país “todavía es un buen sistema, yo le tengo confianza al voto presencial. Hay algunos, ustedes yo tengo claro que han avanzado mucho en lo que es la democracia digital, lo más probable es que estén pensando en llevar el voto electrónico”.

“Lo que más se necesita para poder demostrar que hay un descuadre de mesas son los apoderados de mesa que le sacan una foto al acta y después comprueban que lo que se digitó es lo mismo que lo que está en el acta”, agregó Kast.

Asimismo, tuvo palabras para los “refichajes ilegítimos”. “En Chile hay un dicho lamentable, que dice ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Y los partidos políticos estuvieron a punto de no poder reficharse y lo que descubrieron era que como ya eran partidos constituidos, ya no necesitaban ir a sacar la firma al notario“, manifestó.

“Qué hacían los partidos. Hacían que las personas renunciaran y en el mismo acto las hacían volver a militar y no necesitaban un ministro de fe, sino un secretario general. Y ahí yo sí creo que no se cumplieron debidamente las normas, pero no me sorprende que el Servel no vaya más allá”, prosiguió.

Finalmente, José Antonio Kas apuntó que el Servicio Electoral debe ser proactivo en materia de fiscalización, colocando como ejemplo el caso de Karina Oliva. “El tema de Karina Oliva es a todas luces una vergüenza lo que ocurrió allí. Un desayuno, no sé, por $50 millones de pesos, una cosa increíble, y estaban las imágenes del desayuno y no daba luca por desayuno. Entonces el Servel mira no más, ‘yo no tengo herramientas para fiscalizar’. Eso no puede ser. El Servel tiene que ser proactivo“, cerró.