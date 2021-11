Karina Oliva declarará voluntariamente ante el Ministerio Público en investigación por gastos de campaña

La otrora candidata a senadora por la Región Metropolitana y suspendida militante del partido Comunes, Karina Oliva, declarará voluntariamente ante el Ministerio Público por la investigación por gastos de campaña que pesa sobre ella. Así lo informó el abogado que la representa, Juan Carlos Manríquez.

La decisión de esta participación activa de la excandidata, según contó Manríquez, fue el resultado de un “análisis bien profundo de todas las aristas que esta denuncia ha tenido”. Para ello, convocó a “expertos en rendición electoral, otros colegas abogados del estudio y en un estrecho contacto con las personas que estuvieron participando en los actos electorales previos”.

“Hemos decidido pedirle a la Fiscalía que reciba el testimonio de la señora Oliva, según la disponibilidad de agenda”, contó Manríquez. Y agregó: “hemos pedido contacto con el Servel para entregar los antecedentes que permitan rápidamente desacreditar las dudas y las imputaciones, a nuestro juicio erróneas, que se han hecho y que produjeron esta cadena de efectos y descalabros en el funcionamiento de una diligencia tan violenta como un allanamiento a 48 horas de una elección”, agregó el abogado.

A modo de resumen, en 17 de noviembre el Centro de Investigación Periodística (Ciper) reveló que Oliva ha sido la candidata a gobernadora que más gastos de campaña tuvo. Dos días después, Carabineros ingresó hasta la sede del partido Comunes, casa política de Oliva, a fin de recoger pruebas que puedan encausar la investigación que la Fiscalía Regional Metropolitana Sur abrió de oficio en su contra. Ese mismo día Carabineros llegó hasta la casa de la excandidata a gobernadora a realizar las diligencias correspondientes.

Con todo, Oliva, el domingo 21 de noviembre, día de las votaciones, señaló que: “estamos disponibles a conversar con todo el mundo”. Respecto al actuar de Carabineros en el allanamiento de la sede de Comunes (que resultó en un oficio al general director de Carabineros), la excandidata dijo: “el general director de Carabineros tendrá que responder el oficio como corresponde, como cualquier persona que ha sido oficiada. Punto. No hay más. No me voy a pronunciar al respecto