Temblor se registra en el norte de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Durante la madrugada de este martes, un temblor sacudió el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,5 en la región de Atacama.

Mientras que su epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sur de Copiapó.

El temblor, que tuvo lugar a las 03:10 horas, también se sintió en localidades como Caldera, El Salvador, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen.