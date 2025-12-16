Temblor se registra en el norte de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Senapred entregó más detalles del sismo percibido esta jornada.
Durante la madrugada de este martes, un temblor sacudió el norte del país.
Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,5 en la región de Atacama.
Mientras que su epicentro se ubicó a 21 kilómetros al sur de Copiapó.
El temblor, que tuvo lugar a las 03:10 horas, también se sintió en localidades como Caldera, El Salvador, Freirina, Vallenar y Alto del Carmen.
