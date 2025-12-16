;

Megaoperativo en cárceles de 7 regiones de Chile: desarticulan red de corrupción que funcionaba en los penales

Desde el Ministerio Público emitieron 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial / Lukas Solis

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a funcionarios de Gendarmería, realizaron un megaoperativo en 9 cárceles de 7 regiones de Chile de manera simultánea.

La denominada “Operación Apocalipsis” terminó con la desarticulación de una red de corrupción que funcionaba al interior de los penales, principalmente en el recinto capitalino Santiago 1.

El operativo se realizó durante la madrugada de este martes, y habría varios detenidos.

Esto porque desde el Ministerio Público emitieron 77 órdenes de detención, de las cuales 42 corresponden a gendarmes. Actualmente, 36 funcionarios de Gendarmería ya fueron detenidos.

Se espera que durante los próximos minutos, las autoridades entreguen más información sobre este megaoperativo policial realizado en 7 cárceles del país.

