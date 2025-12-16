;

Tras masivo corte de luz en Santiago: estas son las comunas y clientes que permanecen sin suministro hoy

A las 22:00 horas de este lunes, la SEC reportó un total de 57.442 clientes afectados, cifra que se redujo considerablemente con el pasar de las horas.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Fue durante la noche de este lunes cuando se reportó un masivo corte de luz en la Región Metropolitana, afectando mayormente a las comunas de Recoleta, Santiago y Providencia.

Según la Superintendencia de Seguridad y Combustibles (SEC), a las 22:00 horas, un total de 57.442 clientes estuvieron sin suministro: 20.214 correspondían a Providencia, 19.079 a Santiago y 13.292 a Recoleta.

A eso de las 23:45 horas, Enel comunicó que se había ”recuperado el suministro eléctrico del 67% de los clientes, tras una falla de alta tensión en la Subestación San Cristóbal, propiedad de Saesa”, que afectó el servicio de Enel Distribución en Santiago.

Estas son las comunas y clientes que están sin luz

En una nueva actualización de la SEC, a las 07:00 horas de este martes, un total de 706 clientes se encuentran sin luz en la Región Metropolitana, cifra que se redujo considerablemente respecto de lo reportado horas antes.

La comuna más afectada es San Pedro, con 322 clientes sin suministro, y las tres mencionadas anteriormente suman 44: 2 en Providencia, 40 en Santiago y 2 en Recoleta.

Revisa a continuación el detalle de los clientes sin suministro eléctrico en la Región Metropolitana:

ADN

SEC

