Asociación Nacional de Fiscales por allanamiento a Comunes: Se deberían revisar los protocolos de la policía

El presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Francisco Bravo, se refirió durante esta jornada de votaciones a lo ocurrido el viernes pasado en la sede del Partido Comunes, a propósito del caso de la aspirante al senado Karina Oliva, quien por una investigación periodística está involucrada en un caso de presunta emisión de gastos injustificados de campaña.

“Yo entiendo que los fiscales no tienen ninguna responsabilidad en estos hechos. Me parece que obedece a los protocolos internos de la policía respecto de este tipo de diligencias, los cuales me parecen necesario revisarlos. Pero también es necesario revisar la tuición que las policías tienen respecto de los fiscales, porque somos nosotros quienes dirigimos la investigación. Y también la forma en que se ejecutan los procedimientos, porque cuando faltamos al principio de proporcionalidad y estricta necesaridad, no solamente afectamos un aspecto de la investigación penal, sino al sistema en su conjunto. Eso afecta la credibilidad del sistema y por rebote, nos afecta a nosotros”, señaló el fiscal Bravo.

“Nosotros ayer expresamos nuestra preocupación por la forma en que se ejecutó una orden de entrada y registro pedida por un juez de garantía, solicitad por la Fiscalía Metropolitana Sur. Respecto de aquello no hay ningún cuestionamiento: nosotros no nos pronunciamos sobre el fondo del asunto investigado, sino con la forma en que se ejecutó un procedimiento que en nuestro parecer, fue absolutamente desproporcionado“, contó de agregó también el líder gremial.

A juicio del presidente de la asociación, los alcances de esta clase de procedimientos podrían ir más allá de las pesquisas mismas: “eso puede no solamente afectar el éxito de la investigación. Y particularmente que haya sido difundido profusamente por medios de comunicación cuando las diligencias de investigación de un proceso penal tienen un principio de reserva“.

El fiscal Héctor Barros, a cargo de dar la orden de allanamiento de la sede de Comunes, conversó con el fiscal Bravo. Este último señaló a ADN: “él me indica que les pidió expresamente a funcionario policiales la máxima prudencia y cuidado en el desarrollo de la diligencia”.