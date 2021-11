Economista Osvaldo Rosales: “El próximo Gobierno deberá tener una amplísima mayoría, incluso con sectores de la centroderecha”

Osvaldo Rosales, economista y quien trabajó en el Gobierno durante los tiempos de la exConcertación, es uno de los 60 firmantes de una carta que pide la unidad de toda la centroizquierda de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Este jueves 18 de noviembre, el profesional explicó en ADN Hoy los alcances de esa misiva titulada “Cambio Democrático”.

Texto que es apoyado por personas que tuvieron roles durante la época de la exConcertación y hoy están con la candidatura presidencial de Yasna Provoste.

“Sin duda que hay diferencias generacionales con el Frente Amplio, pero hay que evitar una profundización artificial de esas diferencias”, dijo Osvaldo Rosales.

El economista señaló que “al examinar los temas duros de los programas (de la centroizquierda) uno se da cuenta de que hay convergencias sustantivas en los temas fundamentales”.

“Ellos son reforma tributaria, pensiones, reformas laborales, salud, educación, medioambiente, descentralización, apoyo a las Pymes y el rol del Estado. Por eso es viable, urgente y necesario concordar en una suerte de mínimos comunes en estos temas”, dijo.

Osvaldo Rosales y el ejemplo de la historia

Para Osvaldo Rosales “se debe facilitar la convergencia en la segunda vuelta presidencial para luego asegurar el éxito de un futuro Gobierno progresista, que tendrá un escenario complejo”.

“La unidad es con Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Gabriel Boric, pues el Gobierno que viene deberá tener una amplísima mayoría nacional, incluso con sectores de la centroderecha”, agregó.

El economista añadió que “la demanda social por reformas es amplia, por eso hay que construir una mayoría que permita ponerlas en práctica. Y en ese sentido hay que aprender de la historia, pues sin unidad es posible retroceder en avances sociales y económicos”.

“Por ejemplo, desde 1964 a 1973 en Chile, pese a la similitud de los programas, las diferencias entre el centro y la izquierda llevaron a la Dictadura (…) Pero no digo que volveremos a eso, pues la historia no se repite y el momento es distinto”, dijo.

El economista puntualizó que “los medios conservadores y las fábricas de encuestas crean la sensación de que el candidato de la ultradrecha (José Antonio Kast) está en la “pole position”, lo que yo no creo”.

“Insisto en que se necesita de unidad, y que hablar ahora de Concertación o no Concertación dice muy poco a esta altura. Y por eso en la carta están las firmas de muchos independientes y también de personas del Frente Amplio”, señaló

El cuidado de la billetera fiscal

Osvaldo Rosales dijo que “las experiencias exitosas muestran que el progresismo debe tener un compromiso con el crecimiento sostenible, en un marco de responsabilidad fiscal”.

“En la primera vuelta de una campaña presidencial se imponen las diferencias, pero luego hay que juntarse y, por ejemplo, entender el dilema de la escasez de recursos y las restricciones. La billetera fiscal no es infinita, los impuestos no pueden ser subidos drásticamente en un par de años y la pobreza no se elimina con subsidios estatales”, agregó.

El economista explicó que “la recesión la vamos a tener en el primer trimestre de ejercicio del próximo Gobierno, que inevitablemente será negativo”.

“Y aunque hay que bajar el gasto fiscal, hacerlo en seis a siete puntos como se plantea en el presupuesto es excesivo y habrá que renegociar el tema en el siguiente Gobierno”, puntualizó.