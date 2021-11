Jorge Ramírez renunció a la presidencia de Comunes tras reportaje sobre rendición de gastos de Karina Oliva

Luego de la polémica por una investigación que reveló el detalle de la rendición de gastos de la excandidata a gobernadora de la RM, Karina Oliva, el presidente de Comunes, Jorge Ramírez, presentó su renuncia al partido perteneciente al Frente Amplio.

El origen de este conflicto fue un reportaje de Ciper, que revisó los datos del Servicio Electoral (Servel) y dio cuenta de $137 millones que se le pagaron a siete militantes de la colectividad a la que pertenece Oliva.

Se trata de asesores que participaron en su campaña para la gobernación, tanto en la primera como en la segunda vuelta. De hecho, el equipo recibió la calificación de “mejor pagado”, incluso en comparación con carreras presidenciales.

La propia Karina Oliva aseguró que la cifra antes mencionada tiene relación con un crédito que solicitó al BancoEstado para el financiamiento de su campaña, el que se pagaría con el reembolso por votos. Todo, acreditado por el mismo Servel, aseguró en un comunicado.

Las críticas en contra de la actual candidata a senadora por la RM, y hacia el mismo partido Comunes, derivó en una declaración pública que Jorge Ramírez dio a conocer en su cuenta de Twitter.

Jorge Ramírez: “Se ha buscado perjudicar a Comunes”

El timonel de Comunes partió diciendo que “lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el Servel”.

“Nuestro partido tiene como valor ético que nadie de su dirección ni de los equipos puede ganar sueldos superiores a $2.500.000, en mi caso mucho menos”, agregó Jorge Ramírez sobre el caso de Karina Oliva.

En esa línea, aseguró que “se ha buscado perjudicar a Comunes” y “particularmente a una de nuestras candidatas, y por medio de aquello, al resto de compañeras y compañeros que a tres días de una elección se les busca perjudicar por esta situación sin antes conocer o investigar que todo está en regla“.

“Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel”, comunicó Ramírez, en alusión al candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

Finalmente, el renunciado presidente del partido puntualizó que “no dejaré de militar con la convicción de que debemos formar un espacio de transformación y cambio, que Comunes debe ser parte de una propuesta de país que apunte a la construcción de un pueblo, con una mayoría social y política que sea capaz de darle sentido a todo lo que viene”.