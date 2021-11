Boletas millonarias: revelan que Karina Oliva tuvo el “equipo mejor pagado” de los candidatos a gobernadores por la RM

Durante esta jornada, el medio de investigación Ciper reveló detales sobre las rendiciones de los candidatos a la gobernación de la Región Metropolitana, cuya segunda vuelta se realizó el pasado 13 de junio: el equipo mejor pagado fue el de Karina Oliva, militante del partido Comunes.

De acuerdo al reportaje, siete de los asesores de la actual candidata a senadora por la RM presentaron boletas por un total de $137 millones. También contrastó esta cifra con el registro histórico del Servicio Electoral (Servel) y quedó consignado que cuatro de los asesores de Oliva “están entre los mejor pagados en una campaña”.

“Solo en las candidaturas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares. El centro de estudios vinculado al Partido Comunes facturó otros $120 millones asociados a la campaña de gobernadores“, señala la investigación de Ciper.

Karina Oliva acusa “utilización política”

A través de su cuenta de Twitter, la propia Karina Oliva salió a responder las críticas sobre el contenido del reportaje de Ciper y señaló que “lamentamos la utilización política sin antecedentes y habiendo cumplido con todos los requerimientos que nos solicitó el Servel”.

Además, desmintió que los costos de su equipo fueran los más altos de todos los candidatos a la gobernación. “El costo de nuestra campaña de primera vuelta fue $408.492.235, lejos de los más de $790 millones de Catalina Parot o de los $780 millones de Claudio Orrego”, detalló.

Les comparto declaración por nota publicada hoy que ha generado confusión y molestia. Estamos siempre disponibles para aclarar lo que sea necesario. Lamentamos la utilización política sin antecedentes y habiendo cumplido con todos los requerimientos que nos solicitó el SERVEL. pic.twitter.com/uRVA4JcWg4 — Karina Oliva (@karina_ol) November 17, 2021

El desglose de las cifras

Según el citado medio, el centro de estudios en cuestión es la Fundación Chile Movilizado, vinculado a Comunes, que emitió una factura por $60 millones por asesorías para la campaña de Oliva.

Dicho centro también emitió una boleta por otros $60 millones, aunque figuró en la rendición de la colectividad. Sin embargo, la cifra anterior se muestra en la cuenta de la campaña por la gobernación regional.

En cuanto al desglose, basado en los datos del Servel, un integrante del equipo de Karina Oliva cobró cerca de $8 millones por cada uno de los cinco meses que duró la campaña, que además tuvo una segunda vuelta frente al DC Claudio Orrego, quien finalmente resultó electo.

Además, otro miembro de Comunes cobró $10 millones por el único mes que duró el proceso de cara a la segunda vuelta. Mientras, dos colaboradores recibieron $5 millones mensuales y un asistente pagó $4,1 millones mensuales.

También se detalla que se solicitaron insumos a Criteria Research, en la elaboración de encuestas y estudios.

La versión del exjefe de campaña

La investigación de Ciper incluye las palabras del exjefe de campaña de Karina Oliva, Martín Miranda, quien explicó que -dice el reportaje- “ante la falta de financiamiento y la tardanza en la aprobación del crédito bancario, fue difícil encontrar personas dispuestas a esperar entre seis a ocho meses para recibir su pago“.

“No había gente disponible, por lo que solicitamos a compañeras y compañeros militantes del partido”, sostuvo Miranda, quien realizó trabajos de diseño y estrategia comunicacional, que el Servel aprobó.

“Coordiné una campaña que partió de cero. Por lo tanto, había que construirla comunicacionalmente, políticamente y socialmente. Llegó un momento en que me reunía todos los días con Criteria, LFI y los equipos del comando. Me preocupaba hasta de ver quién era el que manejaba. Todos hacíamos de todo. Yo no fui chofer porque no sabía manejar“, afirmó.