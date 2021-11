Diputado Soto y Acusación Constitucional contra el Presidente Piñera: “No es política, es una necesidad de justicia”

El próximo martes a las 09:00 comenzará la discusión en el Senado respecto a la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, luego de lo revelado en los Pandora Papers y el rol que podría haber tenido el mandatario y su familia en la venta del proyecto minero Dominga. Uno de los diputados que defenderá la misma acción constitucional será Leonardo Soto, quien conversó la mañana de este sábado con ADN.

“La acusación constitucional no es política; es una necesidad judicial, una necesidad de justicia, de que en nuestro país las altas autoridades que incumplen con sus obligaciones, que no responden a sus electores, que infringen las normas de probidad y corrupción e incurren en grave irregularidades de corrupción, tienen que tener una sanción”, indicó el parlamentario.

“No puede haber impunidad. La gente está cansada de ver la impunidad de la elite que hace y deshace lo que quiere sin tener sanción alguna”, añadió.

A juicio de Soto, lo del próximo martes es “un desafío histórico para Chile”, una oportunidad para “castigar severamente a nuestra elite económica y política cuando se ponen a trabajar en beneficio propio y no de todos los chilenos”. Sin embargo, han advertido expertos, el Senado funciona a un ritmo propio y distinto. Allí, entonces, está la posibilidad de que los congresistas de la Cámara Alta de “dar una señal a futuro de que nunca más la elite económica van a capturar al Estado, le van a poner precio y lo van a vender, como lo hizo el Presidente Piñera junto a su familia en lo de la minera Dominga”

“Karla Rubilar debe renunciar”

Hace pocas horas, Contraloría concluyó que las acciones de la ministra Karla Rubilar no correspondía con su cargo de secretaria de Estado, respecto al uso de recursos públicos para favorecer la candidatura de su pareja, el aspirante a la Cámara de Diputadas y Diputados Christian Pino. A juicio de Soto, la resolución de Contraloría es señal de algo más grande.

“El dictamen de la Contraloría mostró algo que todo Chile sabe: En La Moneda, sin duda, están haciendo campaña con recursos públicos. Están utilizando a todos sus funcionarios para hacer ganar a sus candidatos de derecha, parlamentarios oficialistas que van a bloquear los cambios”, esbozó el diputado Soto.

Y la validación de esto, según contó proviene de otro escalafón estatal: “si están haciendo eso, es porque el ejemplo viene de arriba. Si tenemos un Presidente que hoy día está en la justicia penal por haber vendido sus facultades presidenciales y en cuatro días más se revisa una acusación constitucional por haber regulado sus facultades medioambientales en beneficio de una empresa, ¿qué le espera a los ministros?”

“Estamos en la ley de la selva, donde cada cual hace lo que quiera. Por eso es importante la acusación constitucional y por eso la ministra Rubilar debe renunciar”, planteó el parlamentario.

Cuarto retiro: “hubo mano negra”

Otro de los temas mediáticos que ocurrió en el Congreso fue la discusión por el cuarto retiro de las AFP. Soto lo resume así:“aquí hubo mano negra que impidió que se hiciera algo muy simple: la comisión podría haber comenzado a funcionar el jueves pasado. Si eso no se pudo hacer es por el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, que dio instrucciones expresas a sus funcionarios: no enviar la nómina con los cinco integrantes de la cámara de diputados a esta comisión mixta”.

Si bien ahora deberá resolver la comisión mixta, constituida por parlamentarios de ambas Cámaras, el futuro según Soto es esperanzador: “no apelo a la esperanza, no apelo a la fe (por la aprobación del proyecto). No estamos muy lejos, la distancia no es muy alta para acercar posiciones y lograr el proyecto de cuarto retiro. El problema hoy día son todos aquellos que están tratando que esto no funcione, que se dilate mucho más allá de las elecciones”.