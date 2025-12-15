;

VIDEO. “Yo respeto la libertad de prensa, pero...”: Rodolfo Carter interrumpió matinal con una particular reclamo

El exalcalde apeló a su nuevo rol como senador electo en La Araucanía.

José Campillay

Durante la mañana de este lunes 15 de diciembre, en medio de la cobertura especial que hicieron los canales de televisión por las actividades del presidente electo José Antonio Kast, se vivió un momento bastante particular en Canal 13.

En el matinal Tu Día, el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, protagonizó un episodio tan insólito como inesperado al realizar una petición directa al equipo del programa.

Y es que el independiente que llegó al Senado con cupo del Partido Republicano reclamó por un generador de caracteres (GC) que no le gustó por la pregunta que planteaba.

Boli, boli, boli... quiero pedir que saquen ese GC”, interrumpió a los conductores y el panel, descolocando a todos los presentes en una primera instancia.

“¿Rodolfo Carter sería parte del Gobierno de Kast?“, decía el texto que, según el exalcalde, le incomodó por razones éticas que responden a su nuevo rol.

Esto, conforme a que el Presidente electo aún no ha anunciado nada concreto respecto a su Gobierno, tampoco a su gabinete.

“Yo respeto la libertad de prensa, pero La Araucanía tiene un trauma muy grande con el abandono de algunos parlamentarios en su pasado. Te lo digo súper en serio”, expresó con firmeza ante la risa de algunos.

“Primer acto de censura”, bromeó José Luis Repenning, conductor del matinal, distendiendo un poco el ambiente. A lo que Priscilla Vargas complementó: “La pregunta ya esta respondida y el dijo que no, así que pasamos al siguiente GC”.

Revisa el momento a continuación (4:25:07):

