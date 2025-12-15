;

No podrá volver a conducir: sujeto atropelló y abandonó a la víctima en Purranque

El fallo unánime rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa, validando la multa y el presidio de 100 días.

Un portazo definitivo recibió la defensa de Pablo Serón luego de que la Corte Suprema rechazara su intento por anular la sentencia que lo condenó tras protagonizar un accidente y darse a la fuga. Con esta decisión, quedó a firme la pena de 100 días de presidio y una sanción que marcará su vida para siempre: la inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, además de una multa de 5 UTM, por los hechos ocurridos en enero de 2023 en la comuna de Purranque.

El caso llegó al máximo tribunal porque la defensa alegaba un error en el juicio. Resulta que el Juzgado de Garantía de Río Negro, tras declarar culpable a Serón, olvidó abrir un espacio de debate que la ley exige (audiencia de determinación de pena) para discutir cuántos años o días de cárcel correspondían. Aunque la Corte Suprema reconoció de forma unánime que este error existió y fue “indesmentible”, decidió no anular el juicio. ¿La razón? Consideraron que esa falla administrativa no causó un daño real al acusado.

El fallo de la Segunda Sala explica que, si bien el juez se saltó un paso, la sentencia final fue bastante favorable para el conductor. De hecho, se le reconocieron dos atenuantes importantes (como su irreprochable conducta anterior), y se le aplicó una pena que estaba en el rango más bajo posible. Por lo tanto, aunque hubo un error de forma, en la práctica el resultado fue justo y no se vulneraron sus derechos fundamentales.

Además, los ministros de la Corte le dieron un “tirón de orejas” a la defensa. Argumentaron que los abogados de la Defensoría Penal Pública son profesionales altamente capacitados y que, si realmente hubieran sentido que se estaba cometiendo una injusticia grave, debieron haber reclamado en ese mismo instante durante la audiencia, y no esperar hasta ahora para pedir la nulidad de todo el proceso. Al no haber dicho nada en su momento, se asume que no vieron un perjuicio real.

Con esta resolución, Serón deberá cumplir su condena como autor del delito de huir del lugar del accidente sin prestar ayuda ni dar cuenta a la autoridad. La sentencia es definitiva y confirma que, pese a los tecnicismos legales, la justicia priorizó el fondo del asunto: la responsabilidad de un conductor que escapó tras causar daños y lesiones.

