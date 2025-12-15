Juan Manuel Olivera da el visto bueno para que la U fiche a este delantero: “Es un jugador que trabaja para el equipo”

Por el momento, será difícil hablar de refuerzos en la Universidad de Chile, ya que aún no logran destrabar la salida de Gustavo Álvarez, quien ya avisó que continuará en el club. Por ello, en estos momentos, los azules no cuentan con entrenador.

De todas formas, han surgido rumores de posibles fichajes, sobre todo en delantera. En ADN Deportes ya te contamos que Maximiliano Silvera es uno de los atacantes que desean en Azul Azul. Este lunes, para conocer más sobre el delantero que actualmente pertenece a Peñarol, conversamos con Juan Manuel Olivera, voz autorizada por ser goleador tanto en el “Manya” como en la U.

“Es un delantero que puede jugar de área y también como segunda punta. Incluso lo han puesto a jugar por fuera y se ha adaptado. Es un jugador de mucho sacrificio, que trabaja para el equipo tanto en la marca como en la lucha con los zagueros, permitiendo que sus compañeros lleguen libres desde atrás”, comenzó diciendo el “Palote”.

Sobre si es un buen nombre para el “Romántico Viajero”, mencionó: “Yo creo que sí. Todo va en cómo lo puedan complementar y aprovechar. Está claro que un jugador por sí solo no puede marcar diferencias si no está bien rodeado o si el funcionamiento del equipo no lo favorece”.

Además, también se refirió a la temporada 2025 de los azules: “Creo que ha sido un muy buen año. Sé que para un equipo grande terminar sin títulos es frustrante, pero el equipo ha ido creciendo. Mostró un buen nivel colectivo e individual por momentos y compitió internacionalmente, algo que le ha costado mucho al fútbol chileno. En líneas generales, fue un buen año para el club”, cerró Olivera.