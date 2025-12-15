El desarrollo de las elecciones presidenciales en Chile generó gran interés nacional y mucha atención de la prensa internacional.

Desde Santiago, donde se encuentra reporteando el proceso para la televisión argentina, el periodista de Todo Noticias, Gonzalo Bañez, destacó el sistema electoral chileno tras el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta.

En conversación con Mega, Bañez afirmó que el proceso fue “todo muy prolijo y muy ordenado”, resaltando que “lo rápido que se conocieron los resultados y lo rápido que se dio también la transición” marca una diferencia con otros países de la región.

“En Argentina es impensado”

En ese sentido, aseguró que “en Argentina es impensado pensar que el candidato que pierde va a visitar directamente al propio búnker, al candidato ganador”.

El periodista también valoró los gestos institucionales posteriores a la elección, como el llamado del Presidente Gabriel Boric al ganador. “Se sabe que es tradicional acá en Chile, pero que se respete y que se sostenga me parece que es muy, pero muy valioso”, señaló.

Si bien reconoció que la polarización política está presente y advirtió sobre la preocupación por la inseguridad, Bañez concluyó que Chile es “un país ordenado” y que mantiene condiciones para “volver al sendero del crecimiento sostenido”.