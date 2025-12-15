Colo Colo terminó el 2025, el año de su centenario, de la peor manera posible: eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Chile, y sin clasificar a torneos internacionales para 2026 en el Campeonato Nacional.

Los albos, que venían de ser campeones la temporada anterior y de alcanzar los cuartos de final en la “Gloria Eterna”, ahora deberán conformarse con disputar solo competencia local el próximo año.

A pesar de los malos resultados obtenidos en 2025, el “Cacique” recibió un importante reconocimiento por parte de la Conmebol, aunque de poco le servirá pensando en los torneos que organiza el ente.

Según la Confederación Sudamericana de Fútbol, Colo Colo ocupa el puesto 25° en el ranking Conmebol 2026, siendo el único club chileno dentro de los 30 mejores.

Más atrás, ya en el top 50, aparecen la Universidad Católica en la posición 35°, mientras que la U de Chile ocupa el puesto 39°.

Cabe recordar que este ranking se utiliza para ordenar a los equipos en los bombos durante el sorteo de la fase de grupos, algo que de poco le sirve al “Popular”, ya que no competirá a nivel internacional el próximo año, mientras que para los universidades tampoco será de mucho valor, por las bajas posiciones que utilizan.