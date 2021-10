La respuesta de Yasna Provoste al Gobierno por aniversario del estallido social: “Hace mal en inventar una mala excusa”

La senadora DC y candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, se refirió a las polémicas declaraciones desde el Gobierno acerca del segundo aniversario del estallido social, que tuvo manifestaciones pacíficas, así como también disturbios e incidentes en distintos puntos de la capital.

La parlamentaria apuntó también al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien responsabilizó a los candidatos de oposición -entre ellos la propia abanderada- por los desmanes ocurridos durante la jornada del lunes.

A través de un video, Provoste afirmó que “este Gobierno ha fracasado rotundamente en su obligación de dar seguridad a las chilenas y chilenos“.

“Así ha ocurrido con el narcotráfico, la delincuencia en los barrios, y así ha ocurrido también con los grupos violentistas que se esconden e infiltran en las manifestaciones, pequeños grupos que incendian y saquean a vista y paciencia de las cámaras de televisión, sin una policía que intervenga con prontitud”, agregó la candidata presidencial.

En esa línea, Yasna Provoste subrayó que “el responsable de esto es el Gobierno. No es la oposición, no son las candidaturas, no es el parlamento, no son los gobernadores, ni los alcaldes, ni la Convención. Es el Gobierno, así de claro”.

El proyecto de indulto

La presidenciable también aludió a las opiniones respecto del proyecto de indulto a los denominados presos de la revuelta: “Hemos dicho con mucha claridad que nuestro proyecto de ley persigue terminar con las prisiones preventivas injustas“.

“Y el texto dice además con claridad, por hechos ocurridos entre octubre del año 2019 y diciembre del año 2020. Nada tiene que ver con los delitos del día de ayer. Hace mal el Gobierno en inventar una mala excusa para intentar salvar sus candidaturas presidenciales”, afirmó Provoste, en alusión a las protestas por el aniversario del estallido social.

Además, la senadora DC remarcó que “quienes salen a destruir y vandalizar no lo hacen porque crean que serán indultados, sino porque saben que el Gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley“.

“He propuesto como parte de mi candidatura presidencial que vamos a reconstruir la confianza de la ciudadanía, la confianza en las policías mediante una reforma profunda, pero que no podemos esperar a actuar y tenemos que hacerlo de inmediato, devolverle la tranquilidad a las personas”, sostuvo la abanderada de Nuevo Pacto Social.