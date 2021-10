Jaime Bellolio tras el 18-O: “Algunos creen que basta condenar la violencia por Twitter, pero no”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió a las manifestaciones registradas durante el lunes 18 de octubre y a los desmanes ocurridos durante la noche.

Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado enfocó sus críticas a quienes condenaron la violencia mediante sus redes sociales, algo similar al emplazamiento realizado más temprano por el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli.

“Hemos visto que algunos creen que basta condenar la violencia por Twitter. Pero no, no basta con tuitear, hay que accionar. Hay que tener un correlato o una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. No puedo condenar la violencia y al mismo tiempo proponer un proyecto de indulto“, señaló Jaime Bellolio.

Asimismo, el vocero de Gobierno sostuvo que “ayer vimos dos tipos de manifestaciones. Vimos las pacíficas, a las cuales los ciudadanos tienen derechos”, agregando que también “vimos esas manifestaciones violentas por parte de delincuentes, de vándalos, que escondiendo su cara, destruyeron, saquearon, incendiaron y atemorizaron a las personas”.

Finalmente, Jaime Bellolio pidió terminar con las fake news respecto a que Carabineros no intervino durante los actos de violencia. “Tuvimos 45 carabineros lesionados, eso es inaceptable. 450 detenidos a lo largo de todo el país“, cerró.