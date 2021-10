Conflicto en La Araucanía marcó debate presidencial regional: Kast y ME-O intercambiaron fuertes epítetos

Este jueves, cuatro de los sietes candidatos presidenciales participaron de un debate durante el Encuentro Regional de la Empresa 2021 (Erede), en la Región del Biobío.

La instancia fue organizada por el Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade). Allí se vieron las caras Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social, vía telemática), Marco Enríquez-Ominami (PRO), Sebastián Sichel (Chile Podemos +) y José Antonio Kast (Partido Republicano). El gran ausente de la jornada fue el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“Lamentable que el diputado Boric no esté, quiere gobernar con todos, pero no se junta con nadie, lamento porque la senadora (Provoste) ha hecho un esfuerzo de estar al menos por Zoom y la felicito”, disparó el candidato progresista. Sin embargo, durante el día, el diputado Giorgio Jackson, quien es parte del equipo de Boric, escribió en su cuenta en Twitter los motivos de la ausencia:

“La asociación de grandes agricultores hace una omisión malintencionada: Gabriel estaba a la hora convenida (11:45) listo para intervenir, y desde Enagro nos comunicaron q tenían 45 min d retraso, lo q hizo imposible su participación por tope con hora de votaciones en Congreso” (sic).

Conflicto en La Araucanía

Uno de los temas álgidos entre los participantes fue los sucesos de la macrozona sur, en particular en el sector de Wallmapu. Kast emplazó a ME-O por su postura sobre los hechos de violencia: “tú duermes tranquilo y vives tranquilo en Vitacura, mientras a las personas las queman y las matan de noche, eso es inaceptable’ y no has cambiado de opinión y me parece mal, porque creo que eres una persona inteligente y sabes que acá hay terrorismo”, señaló el Republicano, a propósito del diagnóstico del progresistas sobre hechos de violencia inaceptables, no terrorismo.

“Lo que hay son hechos de violencia gravísimos, y como creo que pecas de ignorante, el Código Penal tiene todas las herramientas”, dijo Enríquez-Ominami.

Luego, enfocaron sus argumentos a sus ascendencias. El progresista marcó diferencias: No soy hijo de empresario, a diferencia tuya”. Kast respondió: “Eres hijo de un terrorista que murió en combate, tu mismo me lo dijiste en un debate: ‘mi padre murió en su ley (…) Lo tengo grabado”.

Por su parte, la senadora Provoste planteó establecer un diálogo en su eventual gobierno: “Lo que se ha hecho hasta ahora es un camino fracasado”. Mientras que Sebastián Sichel, por su parte, evaluó que ha “terrorismo y narcotráfico”: “Esto no tiene que ver con el conflicto mapuche. Aquí lo que hay es abuso de poder”.