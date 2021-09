“Doloroso e inconsecuente”: Sebastián Sichel criticó apoyo de diputados oficialistas al cuarto retiro

Luego del avance del cuarto retiro de fondos de las AFP en el Congreso, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, insistió en sus críticas contra el proyecto y cuestionó el apoyo de diputados oficialistas a la iniciativa.

Recordemos que este nuevo retiro se aprobó en la Cámara con 94 votos a favor, 18 de ellos pertenecientes a Chile Vamos. La previa estuvo marcada por las intensas negociaciones que el Gobierno sostuvo con los parlamentarios para asegurar el rechazo al proyecto, lo que finalmente no se concretó.

En el marco de su gira por el sur del país, Sichel afirmó que “los que perdieron ayer fueron los chilenos. Cuando la política se mira a sí misma y cree que una votación tan importante como los retiros se trata de quién gana o con quién pierde, otra vez estamos dando muestras de la pobreza del debate político en Chile“.

En esa línea, el candidato del oficialismo remarcó que “hay muchos que vi ayer cuando me explicaban por qué votaban a favor de los retiros, decían que era por miedo, por su reelección, nadie me dijo que era porque era bueno para los chilenos y creo que los que más perdieron fueron los chilenos”.

“Miedo a que le expropien sus fondos”

Nuevamente Sichel fue consultado sobre si retiró o no el 10% de sus fondos. “Ese debate moral que tratan de instalar algunos respecto a qué hizo cada uno en sus cuentas individuales no estoy de acuerdo“, reiteró el abanderado de Chile Vamos.

“Entiendo a muchos chilenos que están retirando o quieren retirar en el corto plazo por miedo a que le expropien sus fondos (…) entiendo que muchos chilenos hagan retiros para escaparse del riesgo de que una izquierda en Chile le expropie sus fondos“, acusó el exministro.

Además, apuntó a sus rivales Yasna Provoste y Gabriel Boric: “Lo que quieren en este debate es terminar haciéndose de los fondos de pensiones de las personas“.

Sobre el respaldo de los diputados oficialistas al cuarto retiro, Sichel expresó que “me parece doloroso y lo digo abiertamente, me parece que es inconsecuente con lo que hemos dicho como Chile Podemos Más, que queremos mejorar las pensiones de los chilenos y que por lo tanto, cualquier retiro futuro debe ser después de que aprobemos la reforma de pensiones y no antes”.