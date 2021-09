Tiare Aguilera tras procedimiento policial: “Fue muy violento, excesivo, ilegítimo e ilegal”

Este lunes, la convencional constituyente Tiare Aguilera se refirió al procedimiento policial por el que fue detenida el fin de semana y apunto a que carece de legalidad, junto con afirmar que espera que las instituciones hagan su trabajo en el esclarecimiento de los hechos.

Recordemos que uno de los carabineros que realizaban dicha detención ahorcó a la integrante del ente redactor, hecho que quedó registrado en un video, evidencia por la que el policía fue dado de baja. La situación se produjo a raíz de una denuncia de vecinos por supuesta violencia intrafamiliar (VIF).

Aguilera calificó de “ilegal” este procedimiento, lo que fue respaldado por los 17 convencionales constituyentes que ocupan escaños reservados de pueblos originarios.

“Dejemos que las instituciones hagan su trabajo. Yo confío en la institucionalidad, se presentaron todos los antecedentes, se van a incorporar los que falten y todo tiene que seguir el curso a través de las instituciones correspondientes”, señaló Tiare Aguilera en relación al procedimiento policial.

Respecto del hecho en sí, la convencional subrayó que “quiero reiterar que no se trata de una situación de violencia intrafamiliar, hay que recalcarlo. Lamentablemente el procedimiento fue muy violento, excesivo, ilegítimo e ilegal. Vamos a entablar todas las acciones pertinentes, tanto administrativas, legales, sancionatorias, para esclarecer los hechos”.

Además, insistió en que “esto no se trata de un caso particular, esto no es la responsabilidad de un carabinero en particular, esto es una responsabilidad institucional. El procedimiento fue ilegítimo e ilegal, no correspondía la forma, la violencia no correspondía. Ningún ciudadano merece el procedimiento que se llevó a cabo”.