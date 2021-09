Carabinero involucrado en agresión a convencional Tiare Aguilera fue dado de baja

Durante la madrugada de este domingo, personal de Carabineros detuvo a la convencional electa por escaños reservados del pueblo Rapa Nui, Tiare Aguilera por un presunto episodio de violencia intrafamiliar, tras lo cual denunció ser víctima de agresión por parte de un funcionario.

A partir de los hechos, desde la institución revelaron que el carabinero que participó en el procedimiento, fue parte de “un proceso administrativo” y que “a la luz de los nuevos antecedentes de imágenes publicadas en redes sociales”, determinaron dar de baja al involucrado.

En la misma línea, el general Jean Camus, Jefe de Zona Santiago Este, puntualizó que la agresión del carabinero a Tiare Aguilera es “una conducta impropia que la institución no tolera ni acepta”.

Cabe recordar que la convencional desestimó el espiodio de violencia intrafamiliar, y se refirió a una discusión verbal entre su pareja, sin agresiones físicas o golpes.

Asimismo, Aguilera explicó que el momento de agresión por parte del funcionario de Carabineros se dio luego de que no le permitieran retornar a su domicilio, lugar en el que su hijo se encontraba durmiendo.

“En ningún momento me dejan subir, me señalan que me van a detener por los daños a la mampara y por haber dejado solo a mi hijo” constató.

Bajo este contexto, Tiare Aguilera contó que “luego de un forcejeo al no dejarme subir, me esposaron con mucha fuerza y un carabinero puso sus manos en mi cuello, ahorcándome hasta hacerme subir al vehículo”