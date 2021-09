Diputada Paulina Núñez insistió en que votará a favor del cuarto retiro y emplazó al Gobierno

La diputada RN Paulina Núñez reiteró este domingo que mantendrá su voto a favor del proyecto que permite el cuarto retiro de pensiones y emplazó al Gobierno tras su insistencia por rechazar esta iniciativa.

Se proyectan días importantes para la discusión previsional. Este lunes, el Ejecutivo ingresaría un proyecto con discusión inmediata, con el fin de reforzar el Pilar Solidario, y apuestan a que frenará el cuarto retiro que será visto en la comisión de Constitución de la Cámara durante la semana.

Así lo afirmó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. “La invitación es a actuar conforme a lo que realmente se cree y no a lo que da los votos” agregó. “Nosotros creemos que están los votos para que sea rechazado el cuarto retiro”, aseguró.

Diputada Paulina Núñez: “Me debo a mi región”

“Yo mantengo mi voto a favor de este cuarto retiro. Servirá para iniciar entendimientos, pagar deudas, ahorrar incluso han dicho algunos vecinos con los que he conversado acá en la Región de Antofagasta y para salir adelante”, agregó la parlamentaria.

Finalmente, remarcó que “me debo a mi región, mi lealtad está con las personas de mi región y estoy plenamente convencida de lo que estoy haciendo y me impacta que se enfoquen en los retiros y no en tener pensiones dignas, porque aquí algunos han rechazado los retiros creyendo que es una cuestión de principios, cuando el único principio acá es tener pensiones dignas en nuestro país“.