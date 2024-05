A 20 años de su estreno: elenco de Machuca analiza emblemática película que se clavó en la historia del cine chileno

Santiago

Machuca, emblemática película chilena cumple 20 años, y es por esto, que los actores de la recordada cinta, conversaron sobre diversas aristas que no se conocen sobre su realización abordando además sus apreciaciones sobre el argumento.

En concreto, los artistas conversaron con The Clinic, y analizaron en profundidad la creación de Andrés Wood.

Antecedentes de Machuca

En la entrevista se revelaron diversas cosas, por ejemplo, la película “Machuca” casi no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque a Ariel Mateluna, entonces un preadolescente que interpretó a “Pedro Machuca”, se encontraba aburrido mientras esperaba para filmar, por lo que decidió tomar la icónica bicicleta mini cic roja de la película y se fue directo a una cuesta que superaba los límites de la filmación y atravesaba una avenida transitada por micros y automóviles.

Como la bici no tenía frenos, cosa que Ariel descubrió ahí, el niño voló por calle Vitacura, y de milagro no fue chocado. “Eduardo Castro, el productor de escenas, me quería matar. Era esa escena en las protestas de los cuicos y me pasé la calle. Pasé rajado, menos mal no me agarró ningún auto. Ese día estaba lloviendo. Eduardo estaba enojado, me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre hacer eso, huevón, tú cachai que si te pasa algo cagamos con la película?’”, indica el actor.

Presidente Lagos y la avant premiere

Cabe recordar, que la avant premiere de Machuca se realizó en 2004 en el ya extinto cine Hoyts de la calle Huérfanos, ubicado a unas cuadras de La Moneda, en lo que fue casi un hito, dado el gran revuelo y debate que causó la cinta previo a su estreno.

Francisco Reyes, recuerda el evento en el medio citado: “Era un momento del cine en el que se puso harta inyección a la creación nacional. Era el gobierno de Lagos y se le dio harto auge, siento que había una energía de apoyo, de respaldo. Al estreno de la película, fue el propio presidente Lagos y le fue bien a la película, porque si bien es la historia del Saint George, también era el reflejo de un país”.

Incluso, a la avant premier llegó el presidente Ricardo Lagos, a quien en ese tiempo aún le quedaban dos años de gobierno. Junto con él, llegaron otras figuras de la política, la Canciller Soledad Alvear y quien luego convertiría en presidenta, la entonces ministra Michelle Bachelet, que en su particular humor en ese momento dijo: “Salí Machucada(…) Machuca nos reafirma las condiciones para que nunca vuelva a ocurrir algo así”.

De igual forma, miembros de la entonces oposición arribaron, tales como Sebastián Piñera, que según una nota publicada en “Las Últimas Noticias” fue el único que “destiñó” en sus declaraciones:

“Todas las visiones del pasado se miran desde una cierta perspectiva, y por tanto uno nunca puede mirar el pasado de forma objetiva”, declaró en ese entonces.

Machuca como fenómeno del cine

Ariel Mateluna también fue a la avant premiere, pero hoy, a 20 años del estreno de la película que lideró, dice que ese no fue el hito más importante para contemplar su trabajo y el de sus colegas.

“Éramos chicos, teníamos 15 años. Ellos se sentaron al lado mío. Lo recuerdo como un momento bien especial. De hecho, hace poco lo conversé con uno de ellos y me decía ‘huevón, yo ese día lloré para callado porque sabía que si me veías llorando me ibas a huevear’”, dice el actor.

“Para ellos fue fuerte porque la película tocaba un tema que no teníamos conocimiento en esa época. Más grandes nos dimos cuenta que no es una película lejana. No es tanto de la historia, “Machuca” habla de la traición, de asuntos que marcan el ahora. Los chiquillos estaban emocionados y se sentían orgullosos de que el amigo pelusón que tenían hubiera hecho una película tan importante”, añadió.

El éxito de Machuca desde su estreno

El éxito de Machuca podía visualizarse, de hecho día de su estreno, fueron 6.901 espectadores a verla, superando a las películas chilenas que tenían el récord de audiencias en su primer día en cartelera: Sexo con amor (6,827) y Sub Terra (6.260).

La cifra de asistentes creció al avanzar los días. En su cuarto día en salas 59.520 personas ya habían visto “Machuca”. Además, el éxito no solo se vio en la taquilla, pues los medios buscaron a los personajes reales de la película, abordaron a Eledin Parraguez, profesor de castellano, cuya historia en buena medida era la de “Machuca”. También se trabajó perfiles del fallecido sacerdote, Gerardo Whelan, quien lideró el proyecto de integración.

Escenas icónicas y el guion de Machuca

“Trabajamos mucho rato en el guión, estuvimos como un año. Tuvimos diez versiones, nos dimos vuelta varias veces: empezábamos por acá, pero después decidimos que eso era el final, pero después creíamos que había que eliminar esa parte. En un momento pensamos en abordar a los personajes desde los recuerdos de la adultez, pero al final creíamos que había que entrar en la situación In media res, había que estar en medio de la situación y no introducir a los personajes. Debíamos ir a la situación de Santiago de Chile de 1973″, Recuerda Roberto Brodsky, uno de los guionistas de la obra. Además, Roberto aprovechó de rememorar cuando escribió una de las escenas más emblemáticas de “Machuca” y del cine chileno: la de la leche condensada y los besos.

“A mí me encanta esa escena, puedo decir que la escribí yo. Yo había visto la escena de Ardiente paciencia, donde Marcela Osorio juega con un huevo y seduce al cartero. Es una película bastante inocente y contemplativa, pero me pareció una escena importante de citar. Pero que era mucho más fuerte y loca y emocionante esa escena con los tres chicos besándose con la leche condensada que se partía con una piedra”, dice el escritor.

“Para mí esa era la posibilidad de que ellos construyeran un mundo propio. Una burbuja en medio de todo el desastre de los padres, del colegio, de la sociedad. No hay nada más democratico que ese beso compartido, con ella como una especie de maestra. Esa escena era muy emblemática de lo que los chicos eran: eran niños que estaban aprendiendo a ser adultos”, añade Brodsky.

Los niños de “Machuca”

Matías Quer no tenía intención de interpretar al joven acomodado Gonzalo Infante cuando su familia lo llevó al casting de “Machuca” junto a su hermano. Para él, ese día fue más de jugar y aspiraba a ser un extra más.

“Si hubiera sabido que era para el rol protagónico, no habría ido. Yo pensé que iba a pasar caminando detrás de los actores un par de veces, que me iba a ganar cinco lucas y que me iban a mandar para la casa”, dice Matías, quien hoy vive en Madrid con su familia.

En la conversación, Matías recuerda que Andrés Wood buscaba a alguien físicamente parecido a él: “Una persona colorina o rubia y que fuese totalmente desconocida, que no hubiese salido ni en películas ni en publicidad (…) Yo creo que los rasgos de mi personalidad y el físico eran parecidos a lo que buscaban, y eso me terminó ayudando para la actuación misma”, añade.

“Hubo un momento en el que pensé en echarme para atrás. No quería hacer la película, no quería faltar a clases, me entraron los nervios. No quería dejar de ver a mis amigos. Estaba en séptimo cuando filmamos. Andrés Wood me apoyó mucho en ese momento y me ofreció que algunos amigos míos del colegio y mis hermanos fueran compañeros de curso de mi personaje. Así podía estar más cerca de ellos. Grabamos todas las escenas del colegio juntos; algunos, incluso, tuvieron unas líneas”, dice.

“Obviamente estaba nervioso. Fueron muy cuidadosos con la escena; la verdad es que no fue tanto tema. Andrés y su equipo fueron espectaculares, y creo que la madurez de Manuela influyó. Era más grande, me imagino que no estaba tan nerviosa y eso también ayudó” sumó.

En el caso de Ariel, la escena no significó dar un primer beso. Aunque hoy afirma haber estado nervioso, tiene otros recuerdos del momento.

“La escena fue complicada porque estábamos cerca del Cerro 18 y nos empezaron a tirar piedras porque pensaron que los estábamos grabando. Creo que dos semanas antes les habían hecho un reportaje que había salido en la tele y por eso nos empezaron a tirar piedras y nos asustamos”, comenta Mateluna, quien añade que “cayeron piedras al lado de nosotros, de hecho le pegaron a un foco y en la grabación quedamos con esos nervios. Claro, teníamos que darnos besos y éramos chicos; había pudor, pero creo que es una escena que está bien llevada, la dirección es muy buena”.

Para ambos existen más escenas memorables. Cada uno detalla su favorita, por ejemplo, en el caso de Matías el momento que más lo marcó en la grabación fue una de las escenas finales, cuando el Father McEnroe abandona el colegio tras el golpe de Estado y la suspensión de su proyecto educativo.

“La filmamos en la capilla del colegio. El sacerdote se va y los alumnos lo despiden y le agradecen, para mi esa fue la más significativa”, dice Matías.

Para Ariel una de las escenas determinantes fue la que filmó con el actor Daniel Dubó, quien interpretó a su papá.

“¿Sabís dónde va a estar tu amigo en cinco años más? Entrando a la universidad. ¿Y tú? Vai a estar limpiando baños. En diez años más, tu amigo va a estar trabajando en la empresa del papito. ¿Y tú? Vas a seguir limpiando baños. En quince años, tu amigo va a ser dueño de la empresa del papito. ¿Y tú? ¡Adivina! Vas a seguir limpiando baños. Tu amigo para ese tiempo ni siquiera se va a acordar de tu nombre.”, dicen las líneas de esa escena.