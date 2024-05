Familiares de adulta mayor desaparecida en Limache: “Pensamos que quizás pudo haber intervención de terceros”

Este domingo, la familia de María Elcira Contreras Mella, una adulta mayor de 85 años desaparecida hace una semana en Limache, comienza a considerar la posible participación de terceros en su desaparición.

Carla Hernández, nieta de la mujer, expresó las crecientes preocupaciones de la familia, tras su extravío el pasado 12 de mayo.

“Estamos tremendamente angustiados, consternados. Ya es el séptimo día y no hemos tenido ningún resultado en la búsqueda de mi abuela,” declaró, según recogió Meganoticias. “Como familia, empezamos a dudar de todo y pensamos que quizás pudo haber intervención de terceros”, agregó la joven.

c Según su nieta, la adulta mayor se levantó para ir al baño y nunca regresó. La búsqueda se ha centrado en el área del restaurante, incluyendo el canal de regadío cercano, pero hasta ahora no se ha encontrado ninguna pista.

“En un principio, no descartamos que ella pudiera haber tenido un accidente y caído al canal, pero ya buscaron allí y no encontraron nada. Por eso empezamos a explorar otras teorías,” explicó Hernández. “Le hemos transmitido estas inquietudes a la PDI y aunque no hay pruebas concretas, nos preocupa que alguien podría haberla llamado o llevado”, sumó.

La familia destacó que María Elcira no llevaba objetos de valor, lo que añade más misterio a su desaparición. “No tenía joyas de valor, ni teléfono celular, ni cartera. Además, no hemos recibido ninguna llamada sospechosa”, idicaron.