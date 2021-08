Paula Narváez y su baja aprobación: "Si fuera por las encuestas, Jadue sería candidato... Han demostrado que no pueden predecir"

La candidata presidencial del PS y otros sectores de Unidad Constituyente, Paula Narváez, conversó la mañana de este miércoles con ADN Hoy, y aseguró que continuará con su candidatura hasta el final pese a los bajos números que marca en las encuestas, a las que además les quitó credibilidad.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir usando las encuestas como un barómetro que después quedan superadas en cada proceso electoral? Si fuera por las encuestas, Jadue sería el candidato y habría ganado la primaria, y Joaquín Lavín sería el candidato que habría ganado en la derecha, Pamela Jiles sería la próxima Presidenta de Chile si fuera por las encuestas. Las encuestas han demostrado que no pueden predecir”, dijo la candidata.

A esto agregó que “es importante perseverar por convicción, tenemos una tarea que trasciende la elección presidencial de renovar este sector político donde el socialismo no puede quedar fuera, es un tema de convicción democrática no voy a reducir la democracia a las encuestas que tienen para mí, muchas de ellas, un origen poco claro, poco transparente“.

En tanto, al ser consultada sobre las dificultades que ha tenido para posicionarse como candidata de su propio partido, Narváez apuntó que “en la competencia uno puede perder y esta bien perder cuando se hace de manera transparente y de cara a la gente (…) Esta candidatura nació a contrapelo de la cúpula de mi partido de todas maneras, nació de la base de la militancia del Partido Socialista, cuando había bastantes firmas en la carta, la presidenta Bachelet firmó la carta, tiene un significado importante que lo haya firmado, pero tengo claro que ese es un apoyo que no es suficiente para ganar una elección”.

Críticas a los aportes del gobierno y rechazo al cuarto retiro

Al ser consultada sobre su postura ante un eventual cuarto retiro de ahorros de las AFP, la candidata del PS dijo que para ella es una “política regresiva“, marcando claramente su postura contra la iniciativa, aunque aseguró que no es su rol “pautear” a los parlamentarios de su partido para que voten de una manera determinada porque no es su rol.

“No está en mi intención para nada bajar ni una línea a la bancada de diputados socialistas porque no corresponde, yo tengo una opinión política sobre esto, esta ha sido una política regresiva es absolutamente neoliberal decirle a los trabajares que resuelvan los problemas con sus propios ahorros, no pretendo con esto ordenar a la bancada”, dijo Narváez.

En esa misma línea agregó que las ayudas del gobierno para enfrentar las dificultades económicas derivadas de la pandemia del covid-19, no han sido suficientes. “Lamentablemente este gobierno no ha tenido una participación activa, las ayudas no han llegado a todas las personas y eso ha generado dificultad (…) Yo daría al gobierno la oportunidad de universalizar aun más las ayudas, de manera de no quedar con grupos excluidos“, puntualizó.