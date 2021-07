Paula Narváez y elecciones del domingo: “Hay que recordar por qué no estamos: estas no son nuestras primarias y no lo fueron”

Este domingo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales 2021, en las que participarán los representantes de los pactos Apruebo Dignidad y Chile Vamos, escenario que analizó la candidata por el PS, PPD, PL y Nuevo Trato, Paula Narváez.

Recordemos que el Partido Socialista estuvo ad portas de inscribirse en este proceso. Sin embargo, tras las acusaciones de presunto veto entre dicha colectividad, el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), finalmente optaron por marginarse de estos comicios.

En entrevista con La Tercera, Narváez fue consultada sobre cómo seguirá estas elecciones primarias, especialmente si ocurre la victoria de uno de los dos candidatos de la oposición: Gabriel Boric (FA) y Daniel Jadue (Chile Digno).

“Me invitaron a asistir a programas y en la tarde vamos a estar pendientes de los resultados. Las primarias legales son un evento importante. Así que seguramente nos reuniremos con los compañeros del comando para una cosa informal”, anticipó la exministra.

Ante la pregunta sobre su ausencia de estas primarias, Paula Narváez remarcó que “tiene un impacto que no es bueno, se pierde visibilidad y una tremenda oportunidad de dar a conocer tus ideas. Pero hay que recordar por qué no estamos: estas no son nuestras primarias y no lo fueron porque tanto el Frente Amplio como el PC vetaron nuestros apoyos“.

También se refirió a la situación en Unidad Constituyente, a propósito de la definición de la DC sobre quién será su candidato o candidata presidencial y si irá a la primera vuelta en caso de no llegar a acuerdo. “No me pongo en ese escenario, porque quiero que resulten las conversaciones que están llevando adelante los partidos. Apuesto a que esos esfuerzos lleguen a buen puerto. El camino propio es muy delicado para nuestros propósitos de derrotar a la derecha”, afirmó la candidata presidencial.

Acerca de sus entendimientos con Daniel Jadue o Gabriel Boric, en el caso que uno de los dos gane, Narváez sostuvo que “con quien sea hay que ponerse de acuerdo por el bien superior del país y si somos parte de la oposición entendiendo lo dramático que sería para Chile que volviera a ganar la derecha”.