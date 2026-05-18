“Todo indica que podríamos tener un Niño Godzilla”: adelantan fecha de su llegada y los efectos del fenómeno en Chile

El tiempo en Chile podría sufrir una serie de cambios en el futuro cercano. Esto, luego de que expertos advirtieran un posible adelanto de la llegada del Niño Godzilla, conocido técnicamente como el fenómeno de El Niño.

Cabe recordar que El Niño corresponde a un evento que se caracteriza por el calentamiento de las aguas superficiales en el Pacífico ecuatorial, lo que ocasiona una serie de alteraciones climáticas.

El periodista especialista en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó que “cuando hablamos de un Niño Godzilla, hablamos de un fenómeno del Niño muy fuerte, ese es el término técnico”.

Ahora, el especialista detalló que se ha elevado la probabilidad de instalación del fenómeno en las próximas semanas en nuestro país. “Subió la probabilidad de que el Niño se instale ahora, en pocas semanas, al 82%”, indicó Sepúlveda.

¿Cuáles serán los efectos de El Niño en Chile?

Respecto a las consecuencias del fenómeno, el experto señaló que con la instalación de El Niño, es altamente probable que hayan lluvias intensas en la zona central.

Además, el especialista advirtió que también habrán temperaturas más elevadas en la cordillera un cambio en el régimen de nieve.

“En algunos sectores es sinónimo de más lluvia, pero para otros sectores, como Brasil o India, de sequía extrema”, sostuvo.

De todos modos, Sepúlveda hizo un llamado a la preparación de cara a la instalación del fenómeno en nuestro país. “No es ser alarmista, es prepararnos para algo que puede ser intenso”, dijo el especialista de Mega.