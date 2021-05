Daniel Jadue y quiebre de primarias entre el PS, PC y FA: “El veto ha venido de ellos y nos parece oportunista”

El candidato presidencial por el Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, acudió la noche de este miércoles al Servicio Electoral (Servel) junto a Gabriel Boric, carta del Frente Amplio (FA), para inscribir las elecciones primarias que se realizarán entre ambos conglomerados.

El alcalde reelecto de Recoleta se refirió a la controversia con el Partido Socialista (PS) y su presidenciable, Paula Narváez, quien acusó “veto” hacia las fuerzas políticas que apoyarán su candidatura y anunció el quiebre de las primarias ampliadas.

En su intervención, Jadue agradeció los resultados de las elecciones del fin de semana, que a su juicio los dejó “en una posición tremendamente expectante para poder asumir el desafío de transformar Chile. Quiero agradecer además a los partidos que han puesto sus confianzas junto con una parte del pueblo de Chile en Gabriel y en nosotros para poder efectivamente liderar estas transformaciones”, agregó.

En esa línea, y ya de lleno en la polémica de la oposición, Jadue sostuvo que “hemos hecho los esfuerzos necesarios para conseguir la unidad social política más amplia“.

“Pero esto no puede ser con acciones de contrabando“, continuó. “Nosotros invitamos de manera honesta y transparente a las bases del Partido Socialista, a sus candidatos y a su dirigencia porque reconocíamos en ellos una trayectoria, una historia que los avala en alguna medida, y porque nos habían comunicado que estaban desarrollando un giro histórico”.

Sin embargo, argumentó que “ese giro histórico no puede incorporar a quienes hace una semana decían que no podían ir con nosotros a ninguna parte. Por lo tanto aquí la respuesta es clara: no ha habido ningún veto de nosotros, el veto ha venido de ellos y nos parece oportunista, nos parece además contrario a la ética que el pueblo exige hoy día, que porque vivieron un desastre electoral sin precedentes hayan cambiado de opinión y hoy día quieran venir a pedir cupos, acuerdos parlamentarios con la calculadora para no tener otro desastre electoral en noviembre”.

Pese a que ya se cerraron las inscripciones de las primarias, el candidato presidencial del PC remarcó que “nuestra invitación sigue abierta, pero es una invitación a aquellos que desde hace tiempo, y esto lo reconocemos en el Partido Socialista, vienen trabajando sin excluir a nadie por la unidad. Por eso los invitamos, porque nunca el Partido Socialista planteó que Chile merecía más que los candidatos que están aquí presentes“.

“El Partido Socialista tiene todo el derecho, y nosotros respetamos las decisiones que tomen”, añadió Jadue. “Hemos conocido la posición de las bases del Partido Socialista y yo estoy cierto de que tanto la directiva como las bases quisieran estar acá. Pero para eso tienen que de verdad cortar los lazos con los que no han querido aprobar el impuesto a los súper ricos, con los que se han restado de las discusiones del royalty, de los que efectivamente no reconocen ningún error ni ninguna autocrítica, sino sencillamente piden estar hoy día acá porque les fue mal el domingo”.