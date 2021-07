Primarias 2021: ¿Cómo saber si pertenezco a un partido político y si puedo votar?

Este domingo 18 de julio se realizarán las elecciones primarias presidenciales 2021, que si bien son votaciones abiertas y voluntarias, habrá personas que no podrán sufragar: todo dependerá de si pertenecen o no a un partido político que no figure en los pactos que participarán en este proceso.

Para empezar: ¿Por quiénes se puede votar?

Las primarias están protagonizadas por dos pactos políticos, de los cuales cada uno tiene una cantidad determinada de candidatos. Estos son:

Chile Vamos: Lista A

Alianza conformada por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente.

Ignacio Briones .

. Sebastián Sichel .

. Joaquín Lavín .

. Mario Desbordes.

Apruebo Dignidad: Lista B

Alianza conformada por Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social y Partido Igualdad.

Daniel Jadue .

. Gabriel Boric.

¿Quiénes pueden votar en las primarias?

El Servicio Electoral (Servel) señala que quienes estén afiliados a un partido solo podrán votar en la primaria del pacto que les corresponde, mientras que las personas que sean independientes podrán votar por un único candidato en cualquiera de las listas.

Sí. El artículo 13 de la Constitución, indica que los ciudadanos con derecho a sufragio sólo podrán participar desde el extranjero en las elecciones Primarias Presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los Plebiscitos Nacionales.

Primarias: ¿Cómo saber si pertenezco a un partido político?

Este trámite se puede realizar de manera online a través del sitio web de consultas del Servel. Allí se desplegarán distintas solicitudes, entre ellas, la consulta de Afiliación y Certificado de Afiliación Política.

La persona debe ingresar con su RUT y Clave Única, e inmediatamente se desplegará la información.

Para quienes no militan en ningún partido político, se desplegará la frase “sin afiliación vigente”. Mientras que en el caso de los inscritos en un partido, se entregará el detalle. También será posible obtener un certificado de afiliación.

Cabe señalar que habrá tres papeletas el día de las primarias: una con los nombres de los seis candidatos en total, otra con los candidatos de Apruebo Dignidad y una tercera con los candidatos de Chile Vamos.

Si la persona milita en algún partido de Apruebo Dignidad o Chile Vamos, sólo podrá recibir la papeleta en la que aparecen los candidatos de su coalición. En cambio, quienes no militan en ningún partido, tendrán la cédula con los seis nombres.