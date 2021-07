Estallido social, Punta Peuco y la “izquierda extrema”: así fue el debate de Chile Vamos previo a las Primarias 2021

Durante esta jornada se realizó el segundo debate presidencial de los candidatos de Chile Vamos, previo a las elecciones primarias 2021 que se realizarán este domingo 18 de julio. La transmisión tuvo a Constanza Santa María (TVN), Daniel Matamala (Chilevisión – CNN Chile), Soledad Onetto (Mega) e Iván Valenzuela (Canal 13).

El estallido social, los Derechos Humanos, el medioambiente, la agenda valórica y las notables diferencias entre unos y otros abanderados marcaron este encuentro, que sucedió al de Apruebo Dignidad con Gabriel Boric y Daniel Jadue, realizado la noche del domingo.

Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (independiente) se centraron más en el contenido político que en sus programas de gobierno. De hecho, reiteradas fueron las alusiones a la “izquierda extrema”, Cuba y Venezuela, en alusión a la agenda de Jadue, militante del Partido Comunista (PC).

“No hubo violencia sistemática”

Curiosamente, el clímax del debate de Chile Vamos estuvo al inicio y no al final. Matamala abrió los fuegos con una serie de preguntas sobre los apremios ilegítimos de agentes del Estado en contra de manifestantes en el contexto del estallido social. En consideración, además, que cada uno de los candidatos tenía alguna posición de poder en octubre de 2019.

“Lo está llevando la justicia pero disparos en los ojos es distinto de disparar de manera inadecuado y que el rebote termine llegando a los ojos, yo no creo que la mayoría sean disparos directos a los ojos“, señaló Desbordes. Lavín, en tanto, reconoció que sí hubo violaciones a los Derechos Humanos, “pero esa determinación la debe tomar la justicia y no es una política sistemática“.

Similar opinión tuvo Briones. “Hay que reconocer que hubo casos de atropello, fallaron los protocolos pero hay que dejar que las instituciones funcionen, tenemos un estado de derecho no corresponde que se salten las instituciones”, argumentó el exministro de Hacienda. Además, indicó que “no hay una política de violación sistemática, es un concepto que la izquierda extrema ha querido instalar“.

Por otra parte, Sichel habló sobre el evitar hacer una “opinología” y remarcó que “muchos hoy día están opinando de algo que le corresponde a los tribunales determinar“, junto con llamar a esperar el dictamen de la justicia sobre estos casos y decir que “me duele que se violen los Derechos Humanos en Chile”.

Domicilios conocidos

El mantener abierto o cerrar Punta Peuco también formó parte del debate de Chile Vamos. Cuando se les preguntó a los cuatro y pidieron levantar la mano sobre quién cerraría el penal, el primero en hacerlo fue Ignacio Briones. Después llegó Sebastián Sichel, aunque puntualizó que lo “transformaría”. No hubo pronunciamiento por parte de Lavín, aunque Desbordes fue más explícito al decir “no”.

De hecho, el candidato de RN recordó a una medida que tomó el ex Presidente Patricio Aylwin. “Se dejó libre a todos los asesinos que mataron amigos y compañeros míos, yo tuve que recoger compañeros asesinados del piso cuando yo tenía 22 años, la gente que asesinó a mis amigos está impune. Para eso se construyó la cárcel de máxima seguridad”, afirmó Desbordes, quien fue carabinero.

En cuanto a la agenda valórica, no hubo novedades. Joaquín Lavín insistió en que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y que eso “no es discriminación”. Si bien sostuvo que aceptaría una votación favorable del Congreso Nacional sobre el matrimonio igualitario, “haría todo” para que no avance, aseguró.

Respecto al medioambiente, se habló de la discusión en torno al agua y los recursos hídricos. “Me parece que se ha centrado mucho la discusión en esta ‘privatización del agua’. A mí me parece que el agua tiene que ser concesionada, asignada y aquellos que no usan el agua tienen que devolverla“, remarcó Briones.

Lavín insistió en que Daniel Jadue es su adversario: “Se hace a sí mismo la campaña del terror, es de extrema izquierda, no queremos nada que nos acerque a Venezuela ni Cuba“.

Finalmente, Sichel fue abordado por su paso por la Democracia Cristiana. “Como decía Churchill: ‘yo prefiero defender mis convicciones que mi partido’, puedo cambiar de partido por defender mis convicciones, lo que no voy a hacer, siendo una persona de centro liberal, es que si mi partido la Democracia Cristiana en su tiempo termina aliada con el Partido Comunista en un gobierno, en el que yo no estaba de acuerdo, seguir ahí, porque para mí la política no son barras de fútbol ni son clubes sociales”, sentenció.