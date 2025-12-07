;

VIDEOS. Fue con la pequeña Violeta: Presidente Boric asiste al concierto de Los Jaivas que repasa sus más de 60 años de historia

El mandatario interactuó con el público presente en el Estadio Nacional.

Alejandro Basulto

Camila Gonzalez

Este domingo, el Estadio Nacional se convirtió en el epicentro de la música chilena con el espectáculo “Los Jaivas, Siempre”, un concierto que celebra más de seis décadas de trayectoria de la icónica banda nacional.

Entre los asistentes destacó la presencia del Presidente Gabriel Boric, el que llegó acompañado de su hija Violeta, quien no tiene más de seis meses de vida.

Al ingresar al recinto, el mandatario fue recibido con aplausos y vítores. Los asistentes no dudaron en acercarse para saludarlo, estrecharle la mano e incluso abrazarlo, mientras se escuchaban gritos de “Boric, Boric”. Durante la jornada, también aprovechó de saludar a la diputada electa del PC, Iraci Hassler.

El show, anunciado como único e irrepetible, se extenderá por más de tres horas y promete ofrecer un recorrido por la historia musical de Los Jaivas, con apoyo visual y una puesta en escena diseñada para homenajear su legado. “Los Jaivas, Siempre” se presenta como mucho más que un concierto: es un reconocimiento a una agrupación que marcó generaciones y fusionó el rock con las raíces folclóricas latinoamericanas.

Con más de 60 años de historia, la banda ha creado un lenguaje sonoro propio que se refleja en clásicos como Todos juntos, Mira niñita, Sube a nacer conmigo hermano y La Conquistada. El espectáculo busca transformar esa herencia en una experiencia multisensorial, combinando música, arte y simbolismo en un homenaje colectivo.

Los registros del Presidente Gabriel Boric en el concierto de Los Jaivas

