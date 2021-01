Joaquín Lavín y debate sobre el aborto libre: “Un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente”

Tras exponer públicamente sus aspiraciones presidenciales, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió a sus pretensiones en cuanto a su agenda política y los temas valóricos que actualmente se discuten, especialmente el matrimonio igualitario, la eutanasia y el aborto.

Sobre el primer tema, organizaciones LGBTIQ+ han revitalizado la discusión, paralizada desde el mes de mayo, cuando se presentaron las últimas indicaciones al proyecto de ley, cuya discusión en general ya fue aprobada. Asimismo, la Cámara de Diputadas y Diputados dio luz verde a la muerte asistida.

En tanto, en Argentina se aprobó recientemente la interrupción voluntaria del embarazo (conocida en el país trasandino con la sigla IVE) y quedó lista para ser ley. En Chile comenzará la discusión en torno a la despenalización este miércoles en la comisión de Mujer y Equidad de Género de la Cámara.

“Un proyecto así yo lo vetaría si fuera presidente“, sostuvo el jefe comunal al programa Mesa Central. De hecho, Lavín señaló que esta agenda valórica se trata de “discusiones con convicciones personales” y que “yo creo en la vida, desde la concepción hasta la muerte natural“.

Y no se quedó allí. “En el caso de la adopción homoparental, yo soy partidario que el Acuerdo de Unión Civil permita la adopción, pero no del matrimonio. En el caso de la eutanasia, no me gusta. Son temas que hay que discutirlos más”, remarcó.