Sad But True: Metallica presenta querella contra tienda de artesanía de Puerto Varas

La legendaria banda estadounidense Metallica ha vuelto a activar su maquinaria legal en Chile. En esta ocasión, los representantes del grupo interpusieron una querella contra una artesana de Puerto Varas y la sociedad comercial “Frecuencia Rock Spa”, acusándolas de infracción a la Ley de Propiedad Intelectual. La acción judicial surge tras un operativo de Aduanas en Valparaíso que detectó el ingreso irregular de mercancía con la marca de la agrupación.

El conflicto se originó en marzo pasado, cuando fiscalizadores aduaneros retuvieron un cargamento con más de 50 artículos, entre los que figuraban llaveros, elementos decorativos e instrumentos musicales en miniatura. Todos estos objetos exhibían el nombre y logo de Metallica sin contar con las licencias oficiales correspondientes, lo que motivó la intervención de los abogados de la banda para proteger sus derechos comerciales en el país.

“Fue un error de fábrica”

La parte querellada, representada por la abogada y artesana Claudia Lagos, ha salido al paso de las acusaciones con una defensa particular. Según declaró al diario El Llanquihue, la presencia de la marca en los productos importados no fue intencional. “Cuando los pedí al país de origen los solicité sin la marca, pero lamentablemente se equivocaron”, explicó Lagos, asegurando contar con una “carta de consideración de error” emitida por el fabricante extranjero para respaldar su versión.

Lagos, quien administra la tienda con un enfoque cultural, argumentó que su objetivo dista de la piratería maliciosa. “Mi interés con esta tienda siempre fue acercar a los niños y a los jóvenes a que aprendieran del rock y alejarlos del reggaeton”, sostuvo. Además, enfatizó que en su calidad de profesional del derecho siempre ha procurado tomar los resguardos necesarios en sus importaciones.

Historial de protección de marca

Este no es un hecho aislado en la relación de Metallica con el comercio chileno. La banda mantiene una estricta vigilancia sobre el uso de su imagen en el territorio nacional. Ya en 2023, su equipo legal había presentado una demanda similar contra otro comerciante que intentó ingresar cuadros con la gráfica del grupo, los cuales también fueron interceptados en el Terminal Pacífico Sur de Valparaíso.

Mientras avanza la querella, la tienda “Frecuencia Rock Spa” continúa operativa, ofreciendo a través de internet diversos artículos ligados a bandas de rock, incluidos productos asociados a Metallica. La justicia deberá determinar ahora si los argumentos del “error de fábrica” y el fin educativo son suficientes para eximir de responsabilidad penal a la pyme puertovarina frente al gigante del metal.