Debate de las elecciones primarias de Chile Vamos: Horario, formato y cómo verlo online

El próximo 18 de julio se realizarán las primarias presidenciales entre los candidatos del pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue y Gabriel Boric, y los de Chile Vamos, Joaquín Lavín, Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones.

Debido a esto, este lunes 5 de julio Radio ADN, junto a Concierto, Futuro e Imagina realizarán el debate “Si yo fuera Presidente”, con los candidatos de Chile Vamos.

El espacio será conducido por Mauricio Hofmann, Constanza Santa María y Andrea Moletto desde las 8:00 horas.

Posteriormente, Fernanda Hansen y Aldo Schiappacasse llevarán a cabo “Si yo fuera Presidente, a la hora del café”, junto a los cuatro candidatos desde las 9:30 horas.

El debate “Si yo fuera Presidente” lo podrás seguir también de forma online, a través del sitio web de ADN, www.adnradio.cl, y de sus redes sociales, además de las plataformas de las radios Concierto, Futuro e Imagina.

¿Quiénes podrán votar en las Primarias 2021?

El Servicio Electoral explicó que “en las Primarias Presidenciales 2021 podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero”.

Según indica el organismo, quienes estén afiliados a un partido solo podrán votar en la primaria del pacto que les corresponde. Mientras que las personas que sean independientes podrán votar por un único candidato en cualquiera de las listas.

¿Quiénes no podrán votar?

Las personas que estén afiliadas a partidos políticos que no sean parte de los pactos electorales no podrán participar del evento. Lo mismo para quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.