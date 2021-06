Primarias Presidenciales del 18 de julio: ¿Quiénes pueden ir a votar?

El Servel ha anunciado las normativas que estarán vigente durante las primarias del 18 de julio. Se publicó la nómina de vocales de mesa, y ahora se indicó en el sitio web presidenciales2021.servel.cl quiénes podrán votar en las elecciones.

El Servicio Electoral explicó que “en las Primarias Presidenciales 2021 podrán votar sólo los afiliados a los partidos integrantes de cada pacto e independientes sin afiliación política habilitados para ejercer el derecho a sufragio, tanto en Chile como en el extranjero”.

Según indica el organismo, quienes estén afiliados a un partido solo podrán votar en la primaria del pacto que les corresponde. Mientras que las personas que sean independientes podrán votar por un único candidato en cualquiera de las listas.

Así mismo, se definió que el pacto Chile Vamos, conformado por los partidos Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política y Partido Regionalista Independiente Demócrata, más una candidatura independiente, será representado por la letra A.

Con la letra B se representará al pacto Apruebo Dignidad, conformado por los partidos Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes, Partido Comunista y Federación Regionalista Verde Social.

¿Quiénes no podrán votar?

Las personas que estén afiliadas a partidos políticos que no sean parte de los pactos electorales no podrán participar del evento. Lo mismo para quienes no estén habilitados por haber perdido o tener suspendido su derecho a sufragio.