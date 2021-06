Pablo Maltés envió recado a Gabriel Boric tras derrota de Karina Oliva en las elecciones de gobernadores

En las elecciones del 15 y 16 de mayo, Pablo Maltés apenas logró el 10,3% en la primera vuelta de gobernadores, lo que no fue suficiente para pasar a la siguiente fase. Luego, se reunió con Karina Oliva para ofrecerle su apoyo, lo que desató las críticas en el Frente Amplio.

En ese entonces, el candidato presidencial por el conglomerado, Gabriel Boric, afirmó en su cuenta de Twitter que “Maltés/Jiles son todo lo que no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos“.

A propósito de aquella frase, y tras la derrota de Oliva frente a Claudio Orrego en la votación de este domingo, Maltés lanzó una ironía desde las redes sociales, sin aludir directamente a Gabriel Boric.

“Y un imbécil dijo ‘ni por un millón de votos'”, escribió el jefe de gabinete de su pareja, la diputada Pamela Jiles.

Y un imbécil dijo “ni por un millón de votos” — Pablo Maltes (@Pablo_Maltes) June 13, 2021

Recordemos que en la primera vuelta, Pablo Maltés logró 273.718 votos a su favor, por lo que no descartó una candidatura parlamentaria. “Estoy disponible a lo que la ciudadanía estime posible y en el caso particular del Partido Humanista, en el que milito, estime posible y me lo proponga. De hecho, ya me lo han planteado”, afirmó en mayo pasado.

Junto con agregar que “como es evidente, una votación de esa cifra en la senatorial de la Región Metropolitana o en cualquier diputación es factible. Ese es un camino que tenemos que recorrer, creo que hay que hacer un análisis de la información y de las posibilidades”.