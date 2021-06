Karina Oliva tras críticas de Boric por apoyo de Maltés: “Uno no puede actuar con la soberbia de decir esto lo acepto o no por un millón de votos”

La candidata del Frente Amplio a la gobernación de la región Metropolitana, Karina Oliva, se refirió a las críticas del precandidato presidencial, Gabriel Boric, por el apoyo que recibió del representante del Partido Humanista y pareja de la diputada Pamela Jiles, Pablo Maltés.

En conversación con ADN Hoy, señaló: “Lo que nosotros hicimos fue agradecer un acto de humildad, generosidad, de decir: ‘Sabe qué, para nosotros las y los humanistas es la mejor candidata’. Eso no me parece nada de grave“.

“Yo creo que uno no puede actuar con la soberbia de decir esto lo acepto o no lo acepto por un millón de votos. Creo que eso más bien tiene que ver con el debate personal y yo ahí no voy a caer en ese juego, porque creo que Gabriel es una persona que tiene que construir, que va a ser un buen candidato a la primaria de Apruebo Dignidad, pero yo no voy a descalificar nunca ni a Pamela (Jiles), Pablo (Maltés), Gabriel (Boric), ni nadie“, sostuvo Karina Oliva.

Asimismo, agregó sobre las palabras de Boric: “No es ni soberbio ni… Yo no lo voy a hacer nunca, yo no voy a decir ni eso, ni que Gabriel está equivocado, no. Yo eso creo que uno tiene que construir más bien mirando a la gente que a nosotros mismos”.

Karina Oliva: “No me he restado a ningún debate con Claudio Orrego”

Por otra parte, Karina Oliva afirmó: “Yo no me he restado a ningún debate con Claudio Orrego, yo creo es una idea que se quiere construir”.

“A Claudio Orrego lo veo más a que a mi hija. Ayer, antes de ayer, el miércoles, domingo, lunes, martes tuve debate con él. Lo que no puedo hacer para estar en todos los momentos que quiere que esté con él en la tele es dejar de tener la agenda que tengo ya agendada hace dos semanas con organizaciones territoriales, locales. Pero debates hemos tenido casi todos los días prácticamente“, concluyó.