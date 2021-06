Gabriel Boric tras apoyo de Pablo Maltés a Karina Oliva: “Yo no aceptaría ni por un millón de votos”

Gabriel Boric, precandidato presidencial del Frente Amplio, criticó el apoyo que recibió la candidata al gobierno regional de Santiago, Karina Oliva, por parte del expostulante del Partido Humanista (PH) Pablo Maltés.

Durante la noche de este viernes, el también pareja de la diputada Pamela Jiles le entregó su respaldo a la representante del Partido Comunes.

¿Qué dijo Maltés?

En la instancia, Pablo Maltés expresó que “vengo aquí a apoyar a Karina Oliva, porque me parece que en esta disyuntiva los humanistas no tenemos evidentemente una mejor opción”.

“Es una mujer feminista que representa lo que ha ocurrido desde hace varios años, pero que se expresa con contundencia desde octubre de 2019. Es alguien que ha tenido la capacidad para representar el sentir político y popular, lo ha podido significar y creo que el resultado exitoso que ha tenido da cuenta precisamente de eso”, agregó.

Respuesta de Karina Oliva

Tras recibir el apoyo de Maltés, Karina Oliva dijo que estos “son momentos en que nuestro país exige que quienes hemos enfrentado elecciones las abordemos desde la generosidad y también poniendo las urgencias de la ciudadanía por delante, donde se vean más las banderas de la gente que la de los partidos”.

“Las y los humanistas han sido contundentes para abordar estas situaciones. Si bien fueron parte incluso de los partidos de la Concertación en sus inicios, cuando esto se estaba desvirtuando, fueron capaces de decir ‘no más’, dieron un paso al costado y empezaron a construir un proyecto alternativo”, continuó.

Finalmente, Oliva señaló que “yo no soy de las que cree que por el apoyo de alguien o el no apoyo de alguien, la votación de la gente corre como si fuera directa. Hoy día me toca el rol de convencer, de convocar y conmover y de hacer responsable de mi gestión una participación de la ciudadanía y eso es lo que hoy día estamos haciendo”.

¿Qué dijo Gabriel Boric?

Al respecto, el también diputado de Convergencia Social (CS) Gabriel Boric dijo a través de su cuenta de Twitter que “Maltés y Jiles son todo lo q no queremos en política. Yo no aceptaría su apoyo ni por un millón de votos, pero nadie está exento de cometer errores. Es cuando más se aprende”.

“Le he planteado a Karina mi opinión y ratifico mi apoyo a su candidatura. Cuenta conmigo, compañera. ¡Seguimos!”, concluyó.