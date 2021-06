Elecciones de gobernadores: Claudio Orrego y Karina Oliva, los candidatos que van por la Región Metropolitana

Este jueves a las 23:59 horas se terminó el período de propaganda electoral para las históricas elecciones de este domingo 13 de junio, en donde en 13 de las 16 regiones de nuestro país se definirán a los ocupantes del cargo de gobernador regional. Una de las contiendas que más miradas acapara es la que sucederá en la RM, en donde se enfrentarán los candidatos Claudio Orrego (DC-Unidad Constituyente) y Karina Oliva (Comunes, Frente Amplio).

Si todavía tienes dudas respecto a quiénes son los postulantes al cargo de gobernador regional que competirán en las elecciones de este domingo, a continuación te compartimos un pequeño perfil de Claudio Orrego y Karina Oliva.

Claudio Orrego: La carta DC que obtuvo un 25,5% en primera vuelta

Según consigna su sitio web oficial, el candidato demócrata cristiano a la gobernación regional, Claudio Orrego, posee una carrera en el sector público en donde ha desempeñado el rol de concejal por Peñalolén, biministro de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales, alcalde de Peñalolén, candidato presidencial por la falange e intendente de Santiago.

Durante el escaso tiempo que pudo hacer campaña para las elecciones de este domingo, el candidato DC optó por realizar visitas territoriales vinculando temáticas específicas relacionadas con los problemas que tuviera cada localidad. Fue así como visitó 15 comunas, entre las que se encontraron Santiago, lugar donde enfocó su discurso en el empleo femenino; Maipú, donde debatió temas sobre medioambiente; y La Granja, en donde se centró en las ollas comunes.

Respecto a lo anterior, en medio de uno de los siete debates en donde se enfrentó a su contendora, específicamente el del pasado 6 de junio en el programa de Canal 13 Mesa Central, hizo una crítica abierta al programa de Karina Oliva, asegurando que “en una región que su principal problema ambiental es la crisis hídrica, no se menciona ninguna vez la palabra agua ni la palabra cambio climático”.

En el pasado dijo abiertamente estar en contra del matrimonio igualitario, situación que sus opositores sacaron a la luz durante el período de campaña, a raíz de los últimos dichos realizados por el Presidente Sebastián Piñera en la Cuenta Pública, en donde anunció que trabajará por sacar adelante el proyecto de ley de esta materia.

“En muchos temas he evolucionado y uno de ellos es el del matrimonio igualitario. Hoy día creo que todas las parejas, no importando su orientación sexual, tienen derecho a acceder a él y ojalá el proyecto avance en el Congreso para que así sea”, comentó Orrego en su cuenta de Twitter.

En muchos temas he evolucionado y uno de ellos es el del matrimonio igualitario. Hoy día creo que todas las parejas, no importando su orientación sexual, tienen derecho a acceder a él y ojalá el proyecto avance en el Congreso para que así sea. pic.twitter.com/yeVDaeD9l0 — Claudio Orrego L. (@Orrego) June 2, 2021

El oficialismo no ha decidido apoyar al candidato al cargo de gobernador regional de manera institucional, pero han sido varias las figuras que le han brindado su respaldo.

“Claudio Orrego tiene una experiencia como alcalde y como intendente que es valioso para el cargo de gobernador”, señaló Joaquín Lavín a La Tercera. Otra figura de la centro derecha nacional, Ignacio Briones, también aseguró que Claudio Orrego es su candidato.

Karina Oliva: La candidata del Frente Amplio que obtuvo un 23,3% en primera vuelta

La candidata del Frente Amplio y Comunes, Karina Oliva, se define a sí misma en su web oficial como “feminista y mujer popular. Politóloga, frenteamplista, militante del partido Comunes, y ex vocera del Frente Amplio. Me fascina el fútbol, el baile y la Princesa Leia”.

“No vengo de la élite ni tengo apellidos rimbombantes”, dice la biografía de Oliva, en donde además hace mención a que su formación educacional fue a través del sistema público, y que gracias al esfuerzo de su familia pudo compatibilizar sus estudios de Ciencias Políticas con su rol de madre soltera. Por otra parte, también recalca que ha logrado destacar siendo vocera del Frente Amplio y luego siendo presidenta del partido Comunes.

La campaña de Karina Oliva estuvo centrada en visitar las comunas de Santiago, Puente Alto, La Florida, Quilicura y Maipú, entre otras, así como también reforzar su presencia en redes sociales, un punto que su contrincante tenía más débil.

Las comunas anteriormente mencionadas son algunas en donde Karina Oliva obtuvo mayor cantidad de votos, y se enfocaron en ellas porque desde su sector consideran que los sufragios del sector oriente, Providencia, Ñuñoa, La Reina y Lo Barnechea, podrían no ser tan favorables.

Durante el período de campaña electoral su contrincante Claudio Orrego mencionó que Oliva tenía conocimiento de unas denuncias por violencia intrafamiliar en contra del concejal electo de Comunes en La Pintana, Roberto Urrutia, desde marzo de 2020, con quien la frenteamplista realizó propaganda.

Karina Oliva salió a explicar la situación a través de su cuenta de Twitter, en donde escribió que “no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado por el comité electoral de nuestro partido por los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes. Hoy hice un mea culpa porque claramente la revisión que se hizo no bastaba. La justicia patriarcal no puede ser nuestro estándar”.

1) Quiero aclarar: Yo no conocía todos los antecedentes que circularon en esta campaña sobre VIF del concejal Rubén Urrutia. Su caso fue revisado x el comité electoral de nuestro partido x los mensajes que me llegaron en marzo de 2020, donde se verificó que no había antecedentes. — Karina Oliva (@karina_ol) June 5, 2021

A diferencia de Claudio Orrego, Karina Oliva cuenta con el apoyo de Pablo Maltés y Pamela Jiles, así como también de Daniel Jadue y Gabriel Boric. Con los últimos mencionados, la candidata frenteamplista realizó el cierre de su campaña en el Paseo Ahumada de Santiago Centro, mientras que su contrincante lo hizo en el parque Amengual de Pudahuel, acompañado de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana.