Pamela Jiles después de los retiros de las AFP: “Yo no soy candidata presidencial”

El retiro de la totalidad de los fondos de las AFP, proyecto que fue presentado por un grupo de diputados encabezados por la diputada del partido humanista, Pamela Jiles, es uno de los temas que han marcado esta semana.

Más allá del proyecto, los anteriores, sus comentadas declaraciones y el apoyo que le dio a su pareja, Paulo Maltés, a la gobernación de Santiago, Ciudadano ADN conversó con la parlamentaria alrededor de los detalles de su propuesta, además de sincerar su experiencia en la política.

“Me gustaría decir que existe un solo proyecto de retiro. He visto a algunos colegas diciendo que yo me sumé a la iniciativa de Alessandri, pero existe una sola iniciativa, y es la que presenté yo junto a otros colegas”, partió diciendo Pamela Jiles respecto a su iniciativa, la que tendría su base en la nueva ola de contagios que sufrimos actualmente.

“El porqué es simple y está en lo que llamamos la idea matriz. El propio Gobierno ha anunciado una nueva ola de contagios, la cual ya está en curso. Los datos demuestran que la pandemia lejos de terminar con la vacunación y todas aquellas medidas, lo que ha hecho es profundizarse. Eso ha ocasionado que empeore la situación de la ciudadanía. Existen unos niveles de pobreza y desocupación preocupantes, lo que no parece que fuera a menguar”, puntualizó Pamela Jiles sobre este nuevo retiro de las AFP.

Y agregó que, en ese contexto, los primeros retiros han tenido una argumentación similar. “Son una forma efectiva de ayuda que no llega desde dónde debería llegar. Los parlamentarios hemos creído que no debemos dejar abandonada a la ciudadanía”, justificó.

“Supongamos que toda la gente que pueda retirar todavía fondos desde sus cuentas lo haga. Eso dejaría sin fondos 5 millones de personas. Esta cifra también es variable porque hay personas que comienzan a recibir aportes en su cuenta, por lo que vuelven a ser parte de los que estaban en cero. 7 millones de personas tendrían fondos para retirar en sus cuentas de ahorro y son esos 7 millones los que pueden optar entonces a sacar la totalidad de sus fondos. ¿Qué pasaría con los restantes? No sé, no está considerado eso en este proyecto. Los parlamentarios tenemos iniciativas muy limitadas para poder entrar a legislar en temas previsionales. De acuerdo al artículo 65 de la Constitución, eso es una materia exclusiva del Presidente”, agregó la diputada del Partido Humanista.

Por eso, “el objetivo de este retiro tiene como objeto ayudar a la ciudadanía frente a una crisis nunca antes vista dándoles la única fórmula a la que los legisladores tenemos acceso”, expresó Pamela Jiles, quien declaró que el argumento que entregó el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, para sacar la totalidad de los dineros de la AFP (evitar la estatización de los fondos “por parte de los comunistas o de Yasna Provoste”), es “muy poco verosímil”.

Pamela Jiles la carrera presidencial: “Mis sueños políticos son otros”

Hablar de Pamela Jiles es, para algunos, hablar de candidaturas presidenciales. Al respecto, respondió de manera clara: “Yo no soy candidata presidencial”.

“Me llama la atención que haya aparecido en diversos lugares de las encuestas de la plaza pública. Después del inicio del estallido social empecé a aparecer en las encuestas por mención espontánea, pero yo no he postulado ni sueño estar ahí, mis sueños políticos son otros. Mi partido habló de figura presidencial y me pidió a mí que yo asumiera una candidatura. Yo he señalado que no he respondido a esa propuesta, lo que me parece claro. No he sido candidateada ni me he autocandidateado”, aseguró.

Por otra parte, Pamela Jiles se refirió al episodio ocurrido semanas atrás en donde la oposición demostró una desunión de cara a las primarias presidenciales. Ante esto, la entrevistada señaló que “habría sido de la idea de una primara amplia, sin exclusiones. Había piso, es una exigencia de la ciudadania. Arriesgar a que este país que tenga un nuevo gobierno de derecha es criminal”, expresó.

A su vez, Jiles confesó que su sueño político es “vivir en el corazón de mi pueblo”.

“Cuando he formado parte del parlamento y he tenido la confianza de la gente que espera que esté con ellos, aspiro a que la gente haya sentido que yo pensé con ellos, que actué por ellos y no los abandoné”, dijo la diputada.

Los resultados de Pablo Maltés en elecciones: “Lo viví como una derrota”

Finalmente Pamela Jiles se refirió al desempeño electoral que tuvo su pareja, el periodista y político Pablo Maltés, en los históricos comicios del pasado 15 y 16 de mayo.

“Lo viví como una derrota, pero una derrota que tiene que ver con darme cuenta de que yo instalé pésimo, siendo supuestamente una comunicadora, la expectativa que tenía respecto a la elección. No soy la única responsable, también ocurrió que los analistas señalaban a coro que las posibilidades de este candidato era llegar segundo, tercero, incluso primero”, puntualizó.

Y afirmó que “por una parte fue una derrota, pero por otra, que es muy relevante para mí, estoy agradecida de esas casi 280 mil personas que se levantaron el sábado y fueron a votar por Pablo. Creo que mucha gente lo hizo pensando en mí, porque Pablo no tenía un perfil público ni hubo tiempo para desarrollarlo, por lo que una de esas personas acudieron a mi llamado. Son seis Estadios Nacionales, la suma de la votación de seis diputados”, respondió Pamela Jiles.