Diputada Jiles ingresó proyecto para retirar hasta el 100% de los fondos de las AFP

La mañana de este jueves la diputada del Partido Humanista (PH) Pamela Jiles ingresó un proyecto para retirar hasta el 100% de los fondos previsionales de las AFP.

El hecho sucedió en medio de los anuncios de mociones con el mismo fin que hicieron de forma independiente los parlamentarios de Chile Vamos Jorge Alessandri (UDI) y Jorge Durán (RN).

¿Qué dijo Jiles?

Al respecto, la diputada Pamela Jiles argumentó desde el Congreso Nacional que “cuando no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la Cuenta Pública, no habrá ayuda ninguna, no habrá IFE, no habrá Renta Básica Universal, no habrá ayuda universal, solo habrá ayudas parciales y con letra chica, entonces me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales en hasta un 100%”.

“Por lo tanto, he presentado el único proyecto que existe en esa dirección, porque todo lo demás son proyectos imaginarios”, agregó.

De esta forma la iniciativa de Jiles ya se dio fue informado en el punto 6 de la cuenta de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y su tramitación en la comisión de Constitución.

Diputado Durán anunció proyecto de retiro total de las AFP

En tanto, esta mañana el diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán también anunció que presentará un proyecto para retirar el 100% de los fondos de las AFP.

El parlamentario sostuvo que “prefiero que de una vez por todas sinceremos las posturas: el Partido Comunista lo que quiere es expropiar los fondos de ahorros previsionales; y si de una vez por todas sacamos el 100% le quitamos ese dinero para que lo administren los comunistas con la famosa teoría popular”

“Que cada ciudadano administre sus recursos o los guarde mientras vemos de alguna u otra manera un ente que administre con seguridad y que le entregue certeza a los miles de familias que van a tener pensiones dignas”, agregó.

Finalmente, el diputado Durán dijo que “si esto sirve de alguna u otra manera para poner el acelerador en la reforma de pensiones, para que los senadores de una vez saquen adelante la reforma de pensiones, presentaré el retiro del 100%”.