Internos dormían sobre el entretecho y sin luz: Corte Suprema ratifica amparo por graves vulneraciones en la cárcel de Vallenar

El máximo tribunal dejó firme la orden a Gendarmería para corregir de forma urgente el hacinamiento, la falta de luz natural y artificial, y las deficientes condiciones sanitarias.

Cristóbal Álvarez

La Corte Suprema ratificó el fallo que acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de personas privadas de libertad del módulo de tránsito y del patio Nº 4 del Centro de Detención Preventiva de Vallenar, confirmando la existencia de condiciones de habitabilidad consideradas ilegales y vulneratorias de derechos fundamentales.

La decisión del máximo tribunal dejó firme lo resuelto previamente por la Corte de Apelaciones, tras constatarse que las celdas de tránsito del recinto no contaban con acceso a luz natural ni a iluminación artificial, según consignó Emol.

En esa línea, se sumó una situación de hacinamiento en el patio Nº 4, donde los internos eran distribuidos en cuatro niveles de literas, algunas de ellas ubicadas directamente sobre el entretecho, incluso en zonas correspondientes a los baños.

Los detales

De acuerdo con los antecedentes incorporados al recurso, en los módulos A y B del patio N°4 se evidenció la presencia de colchones instalados sobre estructuras metálicas del entretecho, con cables eléctricos expuestos, lo que implicó riesgos eléctricos y de seguridad.

En una visita judicial, el juez de Garantía de Vallenar constató la presencia de 22 internos en el módulo A y 31 en el módulo B, todos en condiciones que fueron calificadas como de hacinamiento.

En su resolución, la Corte de Apelaciones ordenó a Gendarmería de Chile adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho.

Además, instruyó informar mensualmente al tribunal sobre los avances en las condiciones materiales de habitabilidad de los amparados, con énfasis en higiene, luminosidad de las celdas de tránsito, reducción del hacinamiento y acceso a servicios sanitarios dignos.

Tras ese fallo, Gendarmería, a través del Consejo de Defensa del Estado, presentó un recurso de apelación. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó dicha acción y confirmó íntegramente la sentencia, con un solo voto en contra que se manifestó a favor de rechazar el recurso de amparo.

