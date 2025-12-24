Diputadas republicanas defienden rol de Primera Dama tras críticas de Karamanos: “Es una hipocresía”

La socióloga Irina Karamanos, expareja del Presidente Gabriel Boric, generó controversia al criticar el ejercicio del rol de Primera Dama que asumirá María Pía Adriasola en el próximo gobierno de José Antonio Kast.

A través de su cuenta de X, Karamanos se preguntó si corresponde elegir entre la “austeridad” y el “vacío” que podría dejar la figura de la Primera Dama, evocando una imagen de retroceso en una tradición que ha significado compromiso social y cercanía con la ciudadanía.

Las diputadas republicanas Sofía Cid y Catalina del Real respondieron a las críticas de Karamanos, defendiendo la figura de la Primera Dama como un símbolo de conexión y apoyo con la sociedad chilena.

“Esta fue una decisión meramente ideológica, y en el caso de ella, una clara muestra de que son más importante las agendas personales para saltar a la fama que el sentir nacional", afirmó Cid.

“En lugar de fortalecer el trabajo que históricamente lideraron las Primeras Damas, optó por una oficina personal que generó confusión, polémica y ningún legado claro. Esta desconexión con la realidad le hace daño a Chile. Lo que falló no fue el cargo, fue la ideología que lo quiso borrar”, agregó.

Por su parte, la diputada del Real calificó de “increíblemente hipócrita” la postura de Karamanos. “Ella utilizó su posición para realizar viajes al extranjero y posicionar sus propios proyectos personales, utilizando el aparato estatal".

“Es vergonzoso que alguien como Karamanos, cuya participación en la esfera política se ha caracterizado más por su ideología, que por aportes sustanciales a la sociedad, se posicione como una voz crítica en este contexto. Creo que ha perdido toda credibilidad”, aseveró.

En esa misma línea, la diputada electa, Javiera Rodríguez, también se unió a estas críticas, argumentando que “Pía no tiene un “dilema”, sino que le tocará asumir un rol que a todas luces puede ser provechoso para el país.

Finalmente, la también parlamentaria electa, Valentina Becerra, subrayó la falta de integridad en las críticas de Karamanos, advirtiendo que su discurso muestra una total falta de coherencia y ética.

“Es descarado que, habiendo sido expareja del presidente Boric, haya utilizado su posición para construir su propia agenda ideológica y ahora pretenda posicionarse a través de la crítica”, cerró.